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反對大安區安居街設人行道？網紅怒批土皇帝 在地里長駁：要有配套

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

台北市大安區安居街由於沒有設置人行道行人徒步必須走在車道上，市府規畫設置人行道，卻有網友爆料周邊兩位里長反對，引發熱議，更有百萬網紅發文痛批里長是「皇帝」。里長強調並不反對設置人行道而是希望能夠傾聽地方聲音，並將居民意見研議做好配套。

內政部國土署去年以「街道醫生」專案選出全台8處需優先改善的路段，台北市唯一入選路段，位於大安區的安居街，由於沒有設置人行道，兩側路邊停車，中間雙向通行，全部的路幅都留給車輛使用，完全沒有留給行人使用空間，是典型台灣商業區街道，不少人行經此路感到危險，認為應設置人行道保障用路人安全。

不過有網友在臉書「六張犁居民大小事」社團表示，該計劃去年公布評選結果後，各縣市入選街道已在規畫及核定，但安居街卻還沒有進度，原因是周邊兩個里長反對設立人行道。貼文一出引發爭議，甚至連關心行人路權的百萬網紅Cheap都發文，甚至痛批「大安區的里長是皇帝嗎？」酸大安區路況比苗栗國還不如。

在地周邊兩個里包含黎孝里長方丁輝與黎元里長蘇偉彬強調，並非反對設人行道，而是希望市府能夠針對在地居民意見提出配套方案，由於該處有便利商變、安養中心，車輛時常會需要臨時停車上下貨或接送長者需要臨時停車，若直接增設人行道恐造成道路縮減，反而對在地居民造成困擾。

方丁輝表示，事前對於該計劃完全不知情，是市府後來提出人行道改善方案才得知消息，政府要幫忙改善路況他當然贊成，但應該先蒐集安居街居民意見討論，不可能去違背民意的生應，被說成土皇帝「當然覺得委屈」。

議員趙怡翔也說，市府與里長溝通過程不足或規畫不夠周全，道路改善就容易引發誤會甚至不悅，他能理解，里長提及需求及配套，市府也應要納入規畫，日前與交通局、新工處，兩位里長討論也有達成共識，預計很快就能有好消息。

交通局表示，經過現場探勘朝設置人行道方向規畫，至於行車方向、人行道寬度、車道寬度、接送及裝卸貨處理方式等，尚在研擬規畫調整中，後續亦須與當地民意進行溝通，以利推動。

市大安區安居街由於沒有設置人行道，行人徒步必須走在車道上，市府規畫設置人行道，卻有網友爆料周邊兩位里長反對設置，引發爭議。圖／取自臉書社團「六張犁居民大小事」
市大安區安居街由於沒有設置人行道，行人徒步必須走在車道上，市府規畫設置人行道，卻有網友爆料周邊兩位里長反對設置，引發爭議。圖／取自臉書社團「六張犁居民大小事」

人行道 行人

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