北市捐款管道霧煞煞 社會局推愛心平台便民一次看

不少人或企業想捐款政府部門苦無管道，北市府取經新北市府，去年3月推出「台北市政府公益台北愛心平台」，各單位可提案募款計畫，方便民間自由選擇，但得加入會員才可捐款。社會局坦言，確實有些捐款人不知道該平台，將持續強化宣傳。

公益台北愛心平台是盤點北市府公益捐助資訊，每月公開捐款收受、支用狀況，民眾可一目瞭然，免於致電各局處洽詢，即可知道政府現有哪些捐款專案、用途為何，再依個人需求參與，若無適合仍可使用一般捐款管道；捐款者須以台北通或手機、健保卡等方式加入會員，才能捐款。

該平台已捐贈金額累計4182萬6176元，主要3種捐贈方式，一般捐款是弱勢家庭扶助、老人與婦女等福利相關事項；愛心捐款現有7個專案，例如目標金額500萬元的114年希望好食堂專案運用計畫，迄今達成3.20%，新創兒少服務模式試辦計畫更已有60.23%捐贈進度；安心捐物則有充實身障輔具及二手借用計畫。

社會局綜合企畫科長葉怡君表示，雙北地緣關係緊密，不少善心人士捐贈新北，也想幫助北市，曾詢問是否有如「新北市好日子愛心大平台」可了解，加上許多民眾有意捐贈，都會來電詢問推薦對象或計畫、善款用途等，因此去年3月推出「公益台北愛心平台」，在現有各局處官網捐款資訊外，新增一個集結各局處專案的捐贈管道。

葉怡君說，該平台上線迄今將屆周年，確實有些捐款人不知道該平台，將持續強化宣傳，並優化系統資訊內容。另外，不只社會局，其他局處也能公益提案送委員會審查，目標金額須至少300萬元，上半年收件至2月底，預計3月開會審查，下半年預計再次收件審查，同時檢視目前專案成效。

一個民間團體表示，前段時間有收到一些善款逾10萬元，因為想要捐贈給公部門作為公益使用，因此聯繫上社會局討論這些善心能如何使用，才獲知可以透過「公益台北愛心平台」捐贈，而且平台上不同專案，可以更清楚市府各單位目前的需要，更可以聚焦想幫助的對象。