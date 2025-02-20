公務員也需要解憂 新北巿府「員工協助方案」強調保密到家
被視為「鐵飯碗」的公務員，往往面對職場、家庭、社會等多重壓力，為協助員工紓解壓力，新北市人事處2011年起推動「員工協助方案」，該方案強調全程保密，員工可直接透過市府承辦窗口申請，無須透過單位或他人轉介。
「員工協助方案」提供心理、法律、財務、醫療、管理及職涯發展等六大服務，每人每年可使用4次，且核給公假。
方案開辦第一年服務19人次，至今已成長33倍，每年達639人次，其中心理諮商需求占比超過8成。人事處強調，「去標籤化」很重要，唯有做到完全保密，才能讓有需求的員工勇敢求助。
為了讓偏遠地區的員工能獲得更便利的心理支持，市府2023年6月起開始與民間諮商所合作，將服務擴展至淡水、瑞芳、平溪、泰山等相對偏遠的14個行政區，減少員工長途往返的不便。此舉推動後，偏遠行政區的使用人次成長約4倍。
此外，人事處也與新北市動保處合作，將浪犬設計成抱枕、手機架等Q版宣導小物，將療癒的正能量傳遞出去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言