公務員也需要解憂 新北巿府「員工協助方案」強調保密到家

被視為「鐵飯碗」的公務員，往往面對職場、家庭、社會等多重壓力，為協助員工紓解壓力，新北市人事處2011年起推動「員工協助方案」，該方案強調全程保密，員工可直接透過市府承辦窗口申請，無須透過單位或他人轉介。

「員工協助方案」提供心理、法律、財務、醫療、管理及職涯發展等六大服務，每人每年可使用4次，且核給公假。

方案開辦第一年服務19人次，至今已成長33倍，每年達639人次，其中心理諮商需求占比超過8成。人事處強調，「去標籤化」很重要，唯有做到完全保密，才能讓有需求的員工勇敢求助。

為了讓偏遠地區的員工能獲得更便利的心理支持，市府2023年6月起開始與民間諮商所合作，將服務擴展至淡水、瑞芳、平溪、泰山等相對偏遠的14個行政區，減少員工長途往返的不便。此舉推動後，偏遠行政區的使用人次成長約4倍。

此外，人事處也與新北市動保處合作，將浪犬設計成抱枕、手機架等Q版宣導小物，將療癒的正能量傳遞出去。