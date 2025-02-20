快訊

王世堅和柯建銘互嗆 游盈隆：大罷免只是南柯一夢該醒了

翻轉公部門氛圍…新北人事處布置有巧思 上班添幸福感

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
充滿民宿氛圍的茶水間，是讓員工們在工作之餘能放鬆身心靈。記者張策／攝影
充滿民宿氛圍的茶水間，是讓員工們在工作之餘能放鬆身心靈。記者張策／攝影

踏進新北市政府27樓人事處辦公空間，映入眼簾的不是傳統陳設，而是有濃濃民宿風的茶水間、洋溢溫馨氛圍的會談室及會客室等，窗台邊有植栽、書報，可歇腳放鬆身心。改造空間的靈魂人物，是人事處科長蔡庭嘉。

蔡庭嘉畢業於實踐大學服裝設計學系，富有美感，許多小巧思出自他的點子，像是會客室鋪在窗邊的人工草皮，巧妙蓋住窗框的冰冷感，讓室內也能有一絲綠意。

新北市人事處長林正壹指著會談室的木質窗簾說，「那後方原本是一片很醜的變電箱，同仁找到很有質感的窗簾，擋得剛剛好。」

談起改造空間的契機，蔡庭嘉說，起心動念源自於觀察到同事在茶水間等加熱便當時，常會無聊發呆，當時茶水間風格較老舊傳統，缺乏溫度。

蔡廷嘉當時任秘書室主任，在獲得上司支持下，巧妙運用有限經費，逐步改造茶水間、會客室、會談室等，因為經費不足，只能慢慢添購、布置。同事們也很有參與感，紛紛捐出家中的書、植栽等，有人外出逛街時，看到適合的小物，會自掏腰包買回來布置，有人捐出自家小孩畫作，大家各出一點力，一起翻轉辦公室氛圍。

這場小而美的辦公室改革，提升上班的幸福感，讓冷冰冰的公務體系多一些溫度。蔡庭嘉說，舒服溫暖的辦公氛圍，即便是離職或調職的同事，也會一直記得這裡的好。

人事處股長林子婷說，空間翻新後，不僅提升辦公環境質感，彼此互動也增加，大家在茶水間相遇，能更自在地聊天。

對於辦光室空間的改造，人事處長林正壹大力支持，他說，人事處常倡議人性化職場，照顧身心，當然要以身作則，好的辦公氛圍能提升工作效率，更有向心力。

林正壹也會奉獻每個月的特支費，作為下午茶基金，讓同事們在忙碌工作中有些小確幸。

辦公室改造的靈魂人物，人事處科長蔡庭嘉。記者張策／攝影
辦公室改造的靈魂人物，人事處科長蔡庭嘉。記者張策／攝影
在諮商室外面的一角，也是員工們休息或是讓排隊的人等待的好地方。記者張策／攝影
在諮商室外面的一角，也是員工們休息或是讓排隊的人等待的好地方。記者張策／攝影
會客室的人工草皮及高腳椅，是為了營造出輕鬆的氛圍。記者張策／攝影
會客室的人工草皮及高腳椅，是為了營造出輕鬆的氛圍。記者張策／攝影
茶水間外面的角落，讓大家能眺望美景，也能在這明亮的環境閱讀。記者張策／攝影
茶水間外面的角落，讓大家能眺望美景，也能在這明亮的環境閱讀。記者張策／攝影

同事

延伸閱讀

新北2歲男童疑受虐昏迷 父母等5人到案釐清案情

新北瑞芳東和社區農曆年後首共餐 各界共襄盛舉

新北雙溪坪溪古道車潮多 入口道路加鋪增停車空間

門板損壞有階梯 新北汐止國小老舊廁所盼更新

相關新聞

解救內科交通 民代盼增企業參與誘因

北北基桃推動「我的減碳存摺」將滿1年，北市府希望藉減碳不開車救內湖科技園區交通，但內科6千多家企業僅115家參與，議員建...

公務員也需要解憂 新北巿府「員工協助方案」強調保密到家

被視為「鐵飯碗」的公務員，往往面對職場、家庭、社會等多重壓力，為協助員工紓解壓力，新北市人事處2011年起推動「員工協助...

翻轉公部門氛圍 新北人事處布置有巧思上班添幸福感

踏進新北市政府27樓人事處辦公空間，映入眼簾的不是傳統陳設，而是有濃濃民宿風的茶水間、洋溢溫馨氛圍的會談室及會客室等，窗...

林口迓老祖、大坪林聯合放軍遶境 無形文資登錄

新北市昨新增登錄2項民俗無形文化資產，分別為大坪林聯合放軍遶境、林口迓老祖，皆為顯應祖師信仰。市長侯友宜頒發文化資產證書...

雙北大巨蛋比鄰 專家：應創互利模式

新北市府討論大巨蛋選址，中華民國大專院校體育總會副會長曾慶裕表示，新北市與北市大巨蛋距離可說是世界獨一無二，全球少見的雙...

新北大巨蛋初步選址 6地點出爐

新北市政府昨提出大巨蛋興建潛力地點，包括板橋板樹體育館、樹林大柑園、機五南側、土城看守所、三峽麥仔園、淡海二期6處，市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。