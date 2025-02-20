翻轉公部門氛圍…新北人事處布置有巧思 上班添幸福感

踏進新北市政府27樓人事處辦公空間，映入眼簾的不是傳統陳設，而是有濃濃民宿風的茶水間、洋溢溫馨氛圍的會談室及會客室等，窗台邊有植栽、書報，可歇腳放鬆身心。改造空間的靈魂人物，是人事處科長蔡庭嘉。

蔡庭嘉畢業於實踐大學服裝設計學系，富有美感，許多小巧思出自他的點子，像是會客室鋪在窗邊的人工草皮，巧妙蓋住窗框的冰冷感，讓室內也能有一絲綠意。

新北市人事處長林正壹指著會談室的木質窗簾說，「那後方原本是一片很醜的變電箱，同仁找到很有質感的窗簾，擋得剛剛好。」

談起改造空間的契機，蔡庭嘉說，起心動念源自於觀察到同事在茶水間等加熱便當時，常會無聊發呆，當時茶水間風格較老舊傳統，缺乏溫度。

蔡廷嘉當時任秘書室主任，在獲得上司支持下，巧妙運用有限經費，逐步改造茶水間、會客室、會談室等，因為經費不足，只能慢慢添購、布置。同事們也很有參與感，紛紛捐出家中的書、植栽等，有人外出逛街時，看到適合的小物，會自掏腰包買回來布置，有人捐出自家小孩畫作，大家各出一點力，一起翻轉辦公室氛圍。

這場小而美的辦公室改革，提升上班的幸福感，讓冷冰冰的公務體系多一些溫度。蔡庭嘉說，舒服溫暖的辦公氛圍，即便是離職或調職的同事，也會一直記得這裡的好。

人事處股長林子婷說，空間翻新後，不僅提升辦公環境質感，彼此互動也增加，大家在茶水間相遇，能更自在地聊天。

對於辦光室空間的改造，人事處長林正壹大力支持，他說，人事處常倡議人性化職場，照顧身心，當然要以身作則，好的辦公氛圍能提升工作效率，更有向心力。

林正壹也會奉獻每個月的特支費，作為下午茶基金，讓同事們在忙碌工作中有些小確幸。