雙北大巨蛋比鄰 專家：應創互利模式

新北市府討論大巨蛋選址，中華民國大專院校體育總會副會長曾慶裕表示，新北市與北市大巨蛋距離可說是世界獨一無二，全球少見的雙巨蛋，如何從互相競爭變成互利，是市府可以思考的方向。

中信兄弟隊資深球迷翔平粉絲團網友熱烈討論，許多球迷認為，樹林、土城或板樹體育館位置及交通最優，萬大樹林線也有站點在板樹體育館、土城看守所；淡水太偏遠，交通也不佳，「拜託不要是淡水」。

曾慶裕說，新北市擁有400萬多人口，全台最多，具備興建超大型體育與活動場館的條件，若新北大巨蛋規模和台北大巨蛋相當，不僅能完善北台灣的運動基礎設施，亦可帶動商業、休閒等多元發展。

相較於台北大巨蛋位於市中心黃金地段，曾慶裕認為，新北巨蛋可選址於腹地廣闊、交通便利區域，容納更多觀眾，並減少對周邊環境衝擊，雙巨蛋應符合相同的國際標準，統一設置選手村，「這樣的雙巨蛋模式不是單純的競爭，而是創造互補優勢，打破全球少見的雙巨蛋相鄰格局，讓台灣成為世界運動賽事與大型活動的獨特據點，也是全球前所未見的創新模式。」