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新北大巨蛋初步選址 6地點出爐

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北大巨蛋選址，預計年底前定案。示意圖／新北城鄉局提供
新北大巨蛋選址，預計年底前定案。示意圖／新北城鄉局提供

新北市政府昨提出大巨蛋興建潛力地點，包括板橋板樹體育館、樹林大柑園、機五南側、土城看守所、三峽麥仔園、淡海二期6處，市長侯友宜表示，任內推動責無旁貸。新北市府邀專家今天開會討論，進一步選定優先場址，預計今年底前定案。

副市長劉和然昨在市政會議做新北大巨蛋專案報告，分析亞洲日、韓8處巨蛋資訊，歸納新北選址因素。劉說，國人對藝文展演及運動賽事需求旺盛，室內活動勢必大幅增加，北部區域超過萬人席位的室內展演空間卻遠遠不足，目前可做為室內棒球賽事的場地僅台北大巨蛋一處，北部需要第2個大巨蛋。

「會邀相關單位和專家學者進一步討論選址。」劉和然說，新北市在三環六線等重大交通建設逐漸完成下，是設置大巨蛋的最佳場域，結合軌道場站與智慧體育園區，有效紓解交通人流及車流，會是大眾運輸導向的最佳範例。

侯友宜說，北部可容納萬人以上場館屈指可數，北台灣職棒每年約240場賽事，卻常受天氣影響，室內場館多功能性也受關注，新北市2030年新願景目標就包括規畫「大型多功能場館」，帶動北台灣發展。

考量北北基桃生活圈，侯說，新北過去交通不便，近年積極推動三環六線等軌道建設，可成為北台灣交通樞紐，市府規畫長達10年以上願景，將以大巨蛋帶動北台灣經濟，也提供更完善的生活與娛樂空間。

市府6處初步選址5處在西南區，1處在西北淡水，多位民代爭著在自己選區孵蛋。議員陳偉杰說，土城、樹林和三峽人口已相當密集，設大巨蛋恐造成交通衝擊，反觀淡水有很好的觀光優勢，未來淡江大橋通車，賴清德總統也提出淡海科技城，大巨蛋設淡水不僅提升區域發展，還可促進北海岸觀光經濟。

議員廖宜琨則說，淡水長期交通不便，每天都塞車，淡江大橋通車也難紓解，交通問題有很大限制；反觀大柑園都市計畫腹地有621公頃，空間夠，加上樹林有高速公路、台65線、捷運樹林線等，是最佳選址。議員江怡臻表示，新北大巨蛋是地方期待，也對地方發展有益，呼籲中央多支持。

新北大巨蛋初期選址，提出6處潛力地點。圖／新北城鄉局提供
新北大巨蛋初期選址，提出6處潛力地點。圖／新北城鄉局提供

三環六線 侯友宜 大巨蛋 淡水

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