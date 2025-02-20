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解救內科交通 民代盼增企業參與誘因

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉／台北報導
為救內科交通並推動節能減碳，北市府規畫在內科推動綠色企業計畫。本報資料照片
為救內科交通並推動節能減碳，北市府規畫在內科推動綠色企業計畫。本報資料照片

北北基桃推動「我的減碳存摺」將滿1年，北市府希望藉減碳不開車救內湖科技園區交通，但內科6千多家企業僅115家參與，議員建議提高誘因。內科發展協會理事長周志宏認為「至少是個起點」，接下來想與中央討論是否能配合減碳納碳費折減，市府表示會依中央規範研議。

市府公運處表示，減碳存摺希望企業鼓勵員工以個人方式達到降低碳排的目標，針對企業碳稅等，會再依據中央規範研議。

周志宏說，過去1、2年內科與市府合作推動雙園綠運輸巴士，也有企業捐贈YouBike站點，針對內科園區內通行的車流減量已有一些效果，接下來會與內科企業推動更積極的配套。

他認為，解決內科交通有補貼、優惠等手段，若可透過碳費折抵與中央共同推動淨零碳排，比光拿補貼有誘因，他還在研擬，如不開車可抵減碳費，將再跟中央討論，但必須先有一套減碳的計算方式，「減碳存摺」量化數據是關鍵，內科企業已有115家登記參與，67家提供減碳數字，減碳量達42萬8千噸。

北市議員李明賢認為，解決內湖交通還是要加速東環段等捷運動工，不要讓時程延宕、將捷運施工衝擊減到最少才是關鍵，獎勵措施是對，不過重點還是擴大企業的社會責任，呼籲企業響應ESG，或給予高科技租稅等誘因。

議員王孝維指出，內湖30年前僅4萬7千多人，現在人口多7倍，從基隆、汐止、南港等前來，上下班尖峰一定會塞，解決內湖交通，內湖人自己的開車習慣必須改變；他認為最簡單、最快的方法，是將捷運南京三民段直接多拉一站到大港墘設站，直達內科核心，他8年前曾向當時的市長柯文哲提建議，可惜柯沒做。

「我的減碳存摺」去年4月推出，到去年底共33萬多人參與、累計減碳量達4.4萬公噸。北市今年主打「兌獎制」，每月達標20公斤減碳量可選擇獎項登錄兌獎。

內湖科技園區 存摺 減碳

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