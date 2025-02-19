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郭建甫成立北投戲舘 為台北新添一處排練場

中央社／ 台北19日電

台北近期又多了一處排練場，供偶戲、小劇團演出排練使用，「不貳偶劇」創辦人郭建甫2月成立「北投戲舘」，希望擴大同溫層，讓更多團隊有場地可以使用。

郭建甫表示，在北投戲舘，傳統布袋戲與現代戲劇的精神將延續與創新，讓這個空間不僅是一座劇場基地，更是一個文化共創的平台，連結過去與未來，從北投在地激發無限的藝術可能。

郭建甫今天接受中央社記者訪問表示，台北的排練場地十分有限，尤其像「不貳偶劇」這樣的偶劇團道具十分繁瑣，每次租用排練場地4小時，光是裝台就要花40分鐘以上，再加上換場地的不便，往往耗費過多時間及人力成本。

「不貳偶劇」成軍剛滿13年，過去的場地是位在社區公寓裡，空間有限，郭建甫曾經考慮租用工業區的倉庫，但「不貳偶劇」的道具多為作工精緻的戲偶及收藏，不耐日曬及溫差過大的環境，更不可能放在貨櫃屋裡，於是去年便開始尋找合適的場地，幸運的在網路上找到已歇業的KTV舊址，於是毅然決定進駐新的家。

郭建甫說，他相信自己遇到的問題，別人可能也會遇到，由於新場地有多間包廂，隔間也有一定程度的隔音施工，很適合作為排練場地，因此在「不貳偶劇」本身的辦公室、倉庫及排練室之外，還能隔出3間排練室，目前已裝修完成，待有需要的劇團進駐、租用，持續為台北的表演藝術累積能量。

郭建甫表示，「不貳偶劇」13年來除了演出之外，也做了許多教育、推廣工作，他尤其希望同輩人來一起分享，「同輩人聽同輩人的故事特別有共鳴。」

「很多人會說從事文化藝術的人很難跳脫舒適圈，但我們本來就是在做這件事，如果跳脫舒適圈，乾脆轉行算了，因此更應該擴大同溫層，讓大家知道彼此在做什麼，這件事才有更好的可能。」郭建甫說，包括成立「北投戲舘」這件事，也都是這個概念。

郭建甫2012年創辦「不貳偶劇」，當時還只是個大學生，創團作「道成」結合偶戲及說書頗受好評，2023年獲傳藝金曲獎最佳編劇獎，目前他正在籌畫台、日跨界作品「牡丹燈籠」，結合布袋戲、梨園戲、南管及日本能樂，訴說一段別出心裁的鬼故事，預計8月演出。

劇場 北投 布袋戲

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