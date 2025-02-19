經典賽資格賽 蔣萬安提醒快登錄：大巨蛋門票有機會變機票

2025年世界棒球經典賽（WBC）台灣區資格賽即將2月21日至25日在台北大巨蛋開戰。台北市長蔣萬安今天在臉書提醒球迷，快去登錄大巨蛋球賽票券，就有機會變機票，跟著中華隊出國比賽。

蔣說，民眾只要登錄大巨蛋球賽票券編號，就能抽來回雙人機票，不論是日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓或邁阿密，都能和中華隊同行，一起前進小組賽！不只抽機票，搶先登錄手中的門票，還能兌換總價值300元的限量抵用券：100元商圈券2張100元夜市券1張。

蔣萬安今天在臉書說，「有沒有一種可能，大巨蛋門票也是來回機票 ! 」

蔣說，還記得去年的12強賽 全台熱血應援，許多球迷朋友都想和中華隊一起前進東京，機票一位難求。這一次的WBC資格賽，只要是在我們的主場台北大巨蛋為中華隊進場應援的球迷朋友，人人都有機會。

「讓我們一起為中華隊加油!」蔣萬安說，大家也一起和台北市商圈、夜市一起串聯應援，共享大巨蛋經濟。