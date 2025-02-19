新北中和環球2/23開接種站 3疫苗免費打

中央增購10萬流感疫苗20日開打，新北獲配1萬5450劑。新北衛生局今宣布，2月23日在中和環球購物中心1樓提供接種流感、新冠及肺炎鏈球菌3種公費疫苗，呼籲65歲以上長者、幼兒、具慢性病等11類高風險族群，且未接種過流感疫苗的市民盡速接種。

新北衛生局協調醫療團隊，2月23日下午1時30分至4時30分，在中和環球購物中心1樓提供流感、新冠及長者肺炎鏈球菌疫苗共3種公費疫苗接種服務，民眾逛街購物之餘，可接種新冠疫苗，符合接種資格的11類高風險族群，同時接種流感或肺炎鏈球菌疫苗，獲得雙重保護。

另台灣東洋藥品工業股份有限公司為回饋地方，與新北市攜手守護長者健康，捐贈1000劑公益佐劑流感疫苗提供65歲以上長者接種，將同步於29區衛生所提供接種服務。

衛生局說明，新北市去年10月1日至今年2月15日累計135例流感併發重症病例，且高達88％重症病例個案尚未接種本季流感疫苗，請民眾儘速完成流感及新冠疫苗接種，並落實個人防疫措施、勤洗手，有症狀自主佩戴口罩，並在家休息，減少病毒傳播機會，保護家人及朋友。