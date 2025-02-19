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490萬人次造訪！2025新北燈會落幕 公所認養花燈

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
今年燈區的規模擴大至去年的兩倍，場內共設置了78座花燈。圖／新北市民政局提供
今年燈區的規模擴大至去年的兩倍，場內共設置了78座花燈。圖／新北市民政局提供

2025新北燈會以16天的盛大活動完美落幕，這次燈會不僅吸引超過490萬人次創下歷屆燈會新高，更展現了永續環保的政策目標。燈會結束後，花燈由各局處及公所認養，主燈周邊的造景則由台北市中山區松江里認養。

民政局表示，今年燈區的規模擴大至去年的兩倍，場內共設置78座花燈，燈會結束後這些花燈由各局處及公所認養，這些被認養的花燈不會因為燈會的結束而劃下句點，而是預計未來在各個轄區內的活動或公共空間中再次活化，讓花燈光彩延續在城市各個角落。

值得一提的是，主燈周邊的造景將由台北市中山區松江里認養，象徵著花燈不僅是一場節慶表演，更是一種可持續利用的在地資源。

民政局指出，這場為期16天的盛會，吸引了超過490萬人次的參與，這數據為歷屆燈會的新紀錄，此外更創造超過9.8億元的營收。侯友宜表示，這場光鮮亮麗的活動背後，離不開許多默默付出努力的人，感謝所有為這個活動付出的相關人員。

隨著2025新北燈會的落幕，這些花燈也將邁入下一個旅程，在市府及各界的推動下，他們將持續流向各個角落，照亮市民的日常生活及城市文化。

這次燈會創下超過490萬人次參與的新紀錄。圖／新北市民政局提供
這次燈會創下超過490萬人次參與的新紀錄。圖／新北市民政局提供
燈會結束後，花燈將由各局處及公所認養，展現永續環保的精神。圖／新北市民政局提供
燈會結束後，花燈將由各局處及公所認養，展現永續環保的精神。圖／新北市民政局提供
2025新北燈會於16日完美落幕。圖／新北市民政局提供
2025新北燈會於16日完美落幕。圖／新北市民政局提供

燈會 花燈 認養

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