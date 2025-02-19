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新北汐止新台五路2塊共千坪用地 立委促開闢公園綠地

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新台五路的兩塊公共設施保留地閒置實在可惜，爭取開闢公園綠地進行活化。 圖／觀天下有線電視提供
新台五路的兩塊公共設施保留地閒置實在可惜，爭取開闢公園綠地進行活化。 圖／觀天下有線電視提供

汐止新台五路二段238巷，有兩塊公共設施保留地，分別是綠12及綠14，加起來有一千多坪，目前處於閒置狀態，還有民眾在上頭種菜，實在可惜，所以，今(19)日立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠在用地整理後，開闢公園綠地，提供附近居民運動休閒。

茄苳里長葉雅惠說，今天是來看綠12跟綠14的綠地，有國產署跟新北市政府養工處的都有，初步是先釐清所有權人先處理，之後再請公所、市府做詳細的規劃，看是要做綠地或是兒童遊樂區、老人的復健區，希望相關單位能夠儘快將這兩塊綠地處理好，其中綠12原本是建商的地，可能會捐贈給市府，希望能妥善規劃開闢。

立法委員廖先翔提到，在汐止新台五路二段238巷裡有兩塊公共設施保留地的綠地，分別是綠12跟綠14，兩塊面積加起來佔地大約有一千多坪，過去因為要開闢的話，必須要取得土地，只是成本很高，一般來說，市府沒有財源去做徵收再開闢，這幾年透過容積移轉方式，目前大概有八、九成已經由建商捐贈給市政府了，市府在只需要編列建設經費的情況下，是比較有充足的經費去做開闢，所以，今天辦理會勘，找相關單位討論後續規劃的方向。

廖先翔表示，在規劃之前要先確認土地上面有沒有佔用或是土地權屬，包括有一些國有財產署的土地先跟國產署溝通好了，給地方政府做公園綠地的開闢，另外，綠12的部分，捐贈單位的委養是到8月，也請市政府跟委養單位確認，後續還有沒有要委養，如果沒有的話，可以儘快點撥給新北市政府做後續的規劃，並且針對土地上面有民眾種菜，也請土地管理機關先做排除，目標是希望今年把前置作業先完成，也把規劃方向都定下來後，能夠儘快把這兩塊公共設施保留地開闢，讓附近居民休閒使用，優化生活環境。因為，有兩塊綠地，在規劃上認為可以做功能上的區分，可能一部分是做單純綠美化，散步休憩的環境，一部分可以給小朋友做遊樂設施等等，也請里長整理地方意見做後續規劃。

廖先翔 汐止

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