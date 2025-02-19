滬尾扶輪社辦公益捐血 草泥馬超萌現身響應愛心

台北滬尾扶輪社今(19)日上午於淡水水碓派出所前，舉辦一場捐血活動，這幾天天氣相當不錯，現場吸引不少民眾等著準備捐出熱血，而另外紅樹林有線電視，也一起協助這場活動，為捐出熱血的民眾加油打氣。現場還有女星王宥忻帶著羊駝草泥馬，在現場可愛現身號召大家一起來捐血做公益。

台北滬尾扶輪社長沈坤英表示，今年已經是扶輪社連續18年舉辦捐血活動，今天共出動五台捐血車，在水碓派出所前方有四台，而另一台則是前進到了國軍新北市後備旅在沙崙營區進行捐血活動，號召國軍弟兄一起來做公益。

現場特別的是由財富女神王宥忻帶著她的萌獸麥可的老婆Gaga，草泥馬現身捐血活動現場，一起響應公益活動。

沈坤英也表示，在農曆年節後血庫都很缺血，扶輪社這次更盛大舉辦，不僅是出動了5台捐血車，為了吸引民眾參與捐血，還有許多的獎品摸彩券。也希望藉由愛心公益活動能夠拋磚引玉，帶動社會關懷的熱心，讓更多人來響應捐血，幫助更多需要的人。