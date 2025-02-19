新北雙溪坪溪古道車潮多 入口道路加鋪增停車空間
在雙溪區泰平里的坪溪古道，綠樹林蔭的沿溪步道平坦好走，單程全長約1.5公里，適合親子同遊，尤其夏天和秋天更是吸引大批遊客造訪，但因入口處腹地不大，車輛無處可停放，對此，雙溪區公所也在接近入口處約三百公尺的道路兩側鋪上碎石，增加停車和避車空間。
坪溪古道是屬於淡蘭古道的中路，步道兩旁排列筆直的柳杉林與蕨類一路相伴，而全長1.5公里的古道，多為平坦寬闊，不僅適合全家老小來趟踏青健行之旅，伴溪而行的獨特體驗，更是成為登山客之間的熱門古道。
雙溪區區長林銚傑表示，為因應到訪坪溪古道的車輛，在接近入口處約三百公尺的道路沿線鋪上碎石，增加路幅讓車輛可以停放，也增加避車空間，讓遊客造訪時不因為停車問題而掃興。
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