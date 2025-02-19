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侯友宜行動治理到萬里 關注山陀兒風災後復建進度

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
侯友宜到萬里進行行動治理，傾聽地方的需求。 圖／紅樹林有線電視提供
侯友宜到萬里進行行動治理，傾聽地方的需求。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市行動治理座談會來到北海岸，由市長侯友宜帶領各局處首長到萬里區公所與里長進行會議，希望透過實地下鄉與里長面對面的交流，能夠最直接的聽到地方的需求與聲音，而在萬里區最受到關注的山陀兒風災所造成的災害復建工程也成為這場會議討論的焦點。

萬里區長黃雱勉簡報中報告，目前區內正在進行的重大建設案，還有日前因山陀兒颱風而造成損壞的建設之復建工程都需要市長與市府團隊的幫忙協助才能讓工程順利進行，也很感謝市長為表效率與重視，現場裁示讓相關局處立即向里長說明各項復建工程的進度。

新北市長侯友宜也指出，地方關心的六二快速道路延伸案、山陀兒災害的復建與城鄉風貌建設等等，進度到哪裡要給予報告，需要評估的部分則是要盡力做到好，期望透過會議與里長及地方建立良好的溝通，讓萬里的重大建設有發展、有進度，而復建工程也力求順利進行並完成。

侯友宜 萬里

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