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新北市議會藍綠黨鞭改選 王威元、廖宜琨出線

中央社／ 新北19日電

新北市議會藍、綠黨幹部日前改選，國民黨團書記長由王威元接任，預定2月21日就職；民進黨團總召集人由廖宜琨接任，預定3月4日就職。

據指出，新北市議會藍、綠黨團幹部改選，其中，國民黨團新任幹部，書記長為王威元，副書記長為游輝冗、蔡健棠、黄心華，財務長由陳家琪擔任，2月21日舉辦就職儀式。

新北市議會民進黨團新任總召集人為廖宜琨、副總召為蘇錦雄（Paylang Caya）、幹事長為山田摩衣、書記長為顏蔚慈，預定3月4日舉辦就職儀式。

王威元今天向中央社記者表示，黨團將持續監督市政，尤其是財政劃分法修正通過後將增加地方財源，市民也會對市府的期待更高，因此，議會應要求市府將建設推動在市民最關心的地方，以爭取民眾認同，並讓民眾享受到市政建設的成果。

幹部 綠黨

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