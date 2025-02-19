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WBCQ大巨蛋開打 北捷散場加密班距最短2.5分鐘

中央社／ 台北19日電

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日起在台北大巨蛋開打，北捷表示，國父紀念館站屆時將循例設指揮中心，配合球賽時間加派列車，散場時往台北車站方向最短班距約2.5分鐘。

台北捷運公司今天發布經典賽資格賽疏運措施，表示依據過去多次疏運經驗，台北大巨蛋只要舉辦1萬人以上活動，國父紀念館站就會常設指揮中心，指派專責指揮官及督導主管，隨時掌握人潮狀況、彈性調度列車並加強引導旅客進出。

北捷指出，此次賽事21日至25日在大巨蛋開打，期間將配合球賽時間加派列車，往南港展覽館方向最短班距約3分鐘，散場時往頂埔及台北車站方向最短班距約2.5分鐘，並視人潮狀況彈性調整班次至人潮紓解為止。

此外，國父紀念館站在球賽期間將加派服務人員，穿著北捷特製球衣、手拿指揮棒協助引導人流，視狀況啟動月台、閘門及出入口3級管制措施，同時在鄰近大巨蛋的出口5電扶梯上、下指派人員，在人潮抵達前停止電扶梯運轉，以維持車站秩序及旅客安全。

北捷表示，國父紀念館站出口5連通道已貼上啦啦隊巨型應援海報，鼓勵球迷搭捷運看棒球，散場時多利用國父紀念館站出口3、4或市政府站，或依照出口5連通道入口的人流顯示面板，自主分散乘車。

台北捷運 大巨蛋 紀念館

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