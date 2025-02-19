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新北大巨蛋選址引關注 體育專家：有世界獨一無二的優勢

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北大巨蛋示意圖。圖／新北市城鄉局提供
新北大巨蛋示意圖。圖／新北市城鄉局提供

新北市政會議今討論大巨蛋選址地點，吸引各地民代積極爭取，目前初步選址在板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園、淡海二期共6地區。中華民國大專院校體育總會副會長曾慶裕則說，新北與北市的大巨蛋距離可說是世界獨一無二，如何從互相競爭變成互利是市府可以思考的方向。

曾慶裕說，新北市擁有404萬全台最多人口，具備興建超大型體育與活動場館的條件，若興建一座與台北大巨蛋相當的規模，不僅能完善北台灣的運動基礎設施，亦可帶動商業、休閒等多元發展。

相較於台北大巨蛋位於市中心的黃金地段，新北巨蛋可選址於腹地廣闊、交通便利區域，以容納更多觀眾並減少對周邊環境衝擊。這樣的雙巨蛋模式不是單純的競爭，而是創造互補優勢，打破全球少見的兩座大巨蛋相鄰格局，讓台灣成為世界運動賽事與大型活動的獨特據點。

在交通方面，新北巨蛋選址需考量可容納三至四萬人的運輸需求，確保大眾運輸便利性，減少對當地社區的影響，並能同時兼顧休閒與體育發展。對於國際體育賽事而言，若能在雙巨蛋舉辦賽事，並設置統一的選手村，將是全球前所未見創新模式。

此外，為確保公平競技環境，兩座巨蛋應符合相同的國際標準，避免因場地差異影響比賽結果。透過雙場館協同運作，不僅能提升台灣在國際體壇能見度，更能吸引更多世界級賽事與產業投資，為台灣創造新優勢。

大巨蛋 體育館

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