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南港區餐廳總店疑似食品中毒案 業者承諾補償

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自北雲餐廳粉絲專頁
照片取自北雲餐廳粉絲專頁

針對南港區「北雲餐廳總店」疑似食品中毒案件，北市府法務局消保官會同衛生局請業者到市府說明消費者後續處理措施，並要求業者展現善意提供補償方案，對預訂且已支付定金但因停業無法用餐之消費者，應依民法第249條規定，加倍返還定金。

法務局說明，經北市府與業者商議後，業者表示針對就醫消費者，提供醫療費用補償，另針對114年1月31日至2月11日暫停營業期間受影響之消費者，將優先提供消費者選擇，改期或改至北雲燒臘店用餐、或退還原收取之定金，另一倍應退還之定金額度提供用餐折抵。若消費者選擇先行取消訂位，將依法返還兩倍定金。

法務局表示，已要求北雲餐廳公告服務專線、醫療費用補償措施、後續啟動保險理賠程序，消費者需留存之文件以及退還定金方案，並積極連繫消費者妥善處理，每週回報北市府處理情形。

消保官指出，於衛生單位調查及檢驗結果釐清前，仍要求北雲餐廳應依所提方案確實辦理，並於確定食品中毒事件責任歸屬後，依法負起損害賠償責任啟動保險理賠。

聚傳媒

北市府 消費者 餐廳

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