快訊

黃國昌上任黨主席首波一級主管亮相 她任政策會執行長、周榆修留任

百萬進口廂型車開一半火燒車 台東交觀處5官員國道驚險逃生

最壞身教！律師勾結詐團騙王明鉅手足千萬 竟還兼任大學法學講師

聽新聞
0:00 / 0:00

國防預算爭鋒 許淑華嗆徐巧芯轉移老公深陷爭議

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
許淑華批評徐巧芯，凍結國防預算的行為，就是用國軍生命安全，來交換自己個人政治利益。圖／擷取自台北市議員許淑華臉書。
許淑華批評徐巧芯，凍結國防預算的行為，就是用國軍生命安全，來交換自己個人政治利益。圖／擷取自台北市議員許淑華臉書。

台北市議員許淑華近期與立委徐巧芯針對國防預算議題爭鋒，許淑華今天臉書發文表示，預算凍結確實會嚴重影響潛艦進度，而徐還在還洗腦大家，目的都是轉移媒體焦點，但無法改變老公劉彥澧深陷的爭議。

許淑華說，徐巧芯之前公開指出，因為SAT海上測試還沒過、「泊港測試」HAT問題沒解決，所以才全面凍結50%預算。這個論點非常不專業、不合理。若以徐所說的理由，那應該是要對該項目檢討、適度凍刪，要求國防部說明改善，而非整筆預算大手一揮卡死50%。

許淑華說，國防預算攸關國家安全，審理時必須考慮整體計畫的實際執行，怎麼能用囊括式的手法，把所有項目一併凍刪呢？再者，徐巧芯聲稱有爭取國防預算，實際上根本沒有，事實是徐和立委馬文君提出的「減列90%」潛艦國造預算，受到民意反撲才決議凍結50%，這就是口中的爭取。

許淑華諷，這兩天徐巧芯開新戰場，目的都是轉移媒體焦點，但無法改變老公劉彥澧深陷的爭議，「妳凍結國防預算的行為，就是用國軍生命安全，來交換自己個人政治利益！」

許淑華表示，徐巧芯到現在還在洗腦大家，稱凍結預算不會影響潛艦國造執行進度，但這都是騙人。一個政策執行是長時間的過程，如果需要動用預算執行，預算遭到凍結，經費將無法動支，確實會嚴重影響潛艦進度。

許淑華也說，國防部稍早表示可能動用「特別預算」來執行潛艦計畫，明明潛艦國造是國家應執行的重大計畫，捍衛人民的基本安全，現在卻要迫使行政單位傷透腦筋，動用因應緊急重大情事的特別預算，相信只有公民社會團結力量，才能抵抗這股邪惡勢力。

國防預算 潛艦國造 許淑華

延伸閱讀

劉彥澧打德州撲克請辭獲准 徐巧芯：藍綠態度不一樣

影／劉彥澧請假打德州撲克請辭 林楚茵要徐巧芯負政治責任

徐巧芯老公劉彥澧深夜請辭 盧秀燕：尊重請辭

老公劉彥澧請辭 徐巧芯全綠貼文嗆蟾蜍：這才是責任政治

相關新聞

新北大巨蛋選址引關注 體育專家：有世界獨一無二的優勢

新北市政會議今討論大巨蛋選址地點，吸引各地民代積極爭取，目前初步選址在板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、...

南港區餐廳總店疑似食品中毒案 業者承諾補償

針對南港區「北雲餐廳總店」疑似食品中毒案件，北市府法務局消保官會同衛生局請業者到市府說明消費者後續處理措施，並要求業者展現善意提供補償方案，對預訂且已支付定金但因停業無法用餐之消費者，應依民法第249

國防預算爭鋒 許淑華嗆徐巧芯轉移老公深陷爭議

台北市議員許淑華近期與立委徐巧芯針對國防預算議題爭鋒，許淑華今天臉書發文表示，預算凍結確實會嚴重影響潛艦進度，而徐還在還...

資深象迷分享新北大巨蛋選址 球迷湧入討論熱度高

新北市政會議今公布新北大巨蛋六處選址地點，事件引起棒球迷關注，中信兄弟隊的資深球迷翔平所經營的臉書粉專「翔平的小象粉絲團...

減輕長照壓力 新北佈老志工進階協助長輩健康、活動機能

隨著高齡化日趨嚴重，為延緩長輩失智失能，減輕長照的負荷和壓力，新北市於2023年7月起，將佈老志工一般性的陪伴服務，升級...

邁向淨零排放 北水處取得ISO溫室氣體盤查認證

台北自來水事業處，邁向淨零未來，為了因應氣候變遷並響應全球淨零排放倡議，今年順利取得溫室氣體盤查外部查驗聲明書，今天在北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。