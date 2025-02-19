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資深象迷分享新北大巨蛋選址 球迷湧入討論熱度高

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
中信兄弟隊的資深球迷翔平所經營的臉書粉專「翔平的小象粉絲團」分享新北大巨蛋新聞連結。圖／臉書粉專「翔平的小象粉絲團」翻攝
中信兄弟隊的資深球迷翔平所經營的臉書粉專「翔平的小象粉絲團」分享新北大巨蛋新聞連結。圖／臉書粉專「翔平的小象粉絲團」翻攝

新北市政會議今公布新北大巨蛋六處選址地點，事件引起棒球迷關注，中信兄弟隊的資深球迷翔平所經營的臉書粉專「翔平的小象粉絲團」也分享新聞連結，引發網友熱烈討論，許多觀球迷留言，認為樹林土城或板樹體育館位置及交通最優，淡水則普遍認為太偏遠。

新北市長侯友宜今在市政會議表示，現在大巨蛋已是年輕世代普遍觀看演唱會及球賽的地點，北部只有台北市一個大巨蛋不夠，新北為發展體育賽事及活絡地方經濟，且地理位置居中，適合提供北北基桃千萬人觀賞各式活動，並表示今年底會定案最終選址地點。

目前新北大巨蛋選址地點包括板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園、淡海二期共6地區，地方民代也都積極爭取大巨蛋可腳落自己選區，帶動經濟發展。

中信兄弟隊的資深球迷翔平將新聞連結貼上臉書粉專「翔平的小象粉絲團」引發網友熱議，粉專並Tag新北市府臉書粉專來看球迷意見，球迷則表示淡海二期感覺非常遠、只要不是淡水都可以、拜託不要淡海交通無法負荷。

另球迷則贊成萬大樹林線有站點在板樹體育館、土城看守所或板樹體育館讚、板樹體育館或土地取得要較容易。眾觀球迷留言偏向反對設置在淡海，以板樹體育館或土城等市中心較多支持。

大巨蛋 體育館

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