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減輕長照壓力 新北佈老志工進階協助長輩健康、活動機能

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
永和區佈老志工劉菊梅（左）和梁麗美（右）陪伴阿蘭姐一起做五行健康操。圖／新北市社會局提供
永和區佈老志工劉菊梅（左）和梁麗美（右）陪伴阿蘭姐一起做五行健康操。圖／新北市社會局提供

隨著高齡化日趨嚴重，為延緩長輩失智失能，減輕長照的負荷和壓力，新北市於2023年7月起，將佈老志工一般性的陪伴服務，升級為「健康促進服務」2.0版本，已有238位佈老志工到宅提供169位長輩健康促進服務，服務時數高達2萬1497小時。

為因應2.0進階版，社會局聘請專家學者設計操作手冊，並利用彈力帶、疊杯、沙包等輔助，搭配流行歌曲，佈老志工到服務長輩的家裡，只要用手機掃手冊裡的QR code，帶領長輩跟著操作，動動手腳也動動腦，延緩失智失能，非常方便有效。

永和區佈老志工劉菊梅和梁麗美兩人一組到長輩阿蘭姐家服務。劉菊梅是美容美髮師退休下來，在2014年2月起就擔任佈老志工；梁麗美則是國小教師退休，曾經擔任生態解說志工10年，後來因自己的嫂嫂罹患失智，讓她警覺要注意老來健康問題，因此投入佈老志工的培訓和服務。

阿蘭姐今年78歲，因腎臟問題住院了一段時間，出院後每周一三五還要洗腎，造成她須仰賴輪椅，一開始劉菊梅用輪椅推她出去曬太陽，並到溪州市場泡茶，繼而心想再不鍛鍊她，恐怕阿蘭姐再也無法走路，於是教她用彈力帶拉手腳、伸展四肢，沒想到隔天阿蘭姐全身叫疼，劉菊梅還被唸了一頓。

但劉菊梅不放棄，每周固定時間陪伴阿蘭姐，利用陳雷的「歡喜就好」、葉倩文的「瀟灑走一回」等歌曲伴奏，持續訓練五行健康操和拍打功、平甩功等。此外，還教她丟沙包、疊疊杯，甚至玩排七遊戲，以訓練手眼協調、刺激大腦。半年下來，阿蘭姐不僅脫離輪椅，在家行走自如，還能只憑雨傘拐杖就能出門到巷口的竹林市場逛街。

新北市社會局長李美珍表示，國人老年臥床或需人照顧的時間平均長達8年，進階版的佈老時間銀行，將原本陪伴長輩散步、運動、購物、備餐和協助文書處理等一般性的服務，升級為專為長輩健康促進服務，以「儲存健康」為精髓。

失智 長輩

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