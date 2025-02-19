邁向淨零排放 北水處取得ISO溫室氣體盤查認證

台北自來水事業處，邁向淨零未來，為了因應氣候變遷並響應全球淨零排放倡議，今年順利取得溫室氣體盤查外部查驗聲明書，今天在北水處「組織層級溫室氣體盤查及查證暨工程碳足跡策略與實務管理期中研討會中，由台灣檢驗科技股份有限公司頒發證書，展現北水處投入溫室氣體碳盤查成果。

北水處表示，為配合2025年台北市淨零排放管理自治條例開始施行，這次委由國立成功大學產業永續發展中心進行輔導，並積極投入溫室氣體盤查工作，於2024年9月至11月間依據ISO14064-1：2018溫室氣體盤查標準，進行類別1至類別6溫室氣體盤查。

北水處指出，完成2023年度溫室氣體盤查後，可透過藉由雲端計算平台，進行碳排放量計算，有別於傳統盤查方式，有效簡化數據蒐集過程，提升北水處對自身溫室氣體排放量之掌握度及整體盤查效率，以作為未來執行相關減碳計畫之碳排放量基礎資訊。同時，建立北水處溫室氣體盤查制度，以提升北水處溫室氣體管理能力，強化內部盤查作業流程，確保外部查驗的準確性與透明度。

上午研討會活動中，由台灣檢驗科技股份有限公司謝禎濤總監頒發證書，北水處陳明州副處長率領工作團隊領證，輔導單位國立成功大學產業永續發展中心羅偉誠主任一同與會。

北水處也列出目前減碳成效。包括從2005年起即推動20年供水管網改善及管理計畫，更持續發展再生能源及溫室氣體盤查等精進減碳作為，自2007年成立環保節能推動委員會（EMS）、2023年永續發展推動委員會（ESG），制定永續發展政策，提升水利用效能、減少能耗與排放。

另外，北水處的總用油用電的溫室氣體排放量，2023年排放量較2005年減少了4萬2257公噸（46%），相當於109座大安森林公園的年吸碳量。原訂2030年的目標（減碳40%）已提前達成，展示了顯著的環保成效。2024年榮獲國際水協會（IWA）最傑出氣候智慧型公用事業獎。