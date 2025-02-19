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新北大巨蛋要來了！侯友宜曝「六處潛力地點」年底定案

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜19日主持市政會議時表示，新北大巨蛋將是市府未來發展的重要里程碑，不僅承載市民期待，更是推動體育與藝文產業發展的關鍵，經過初步評估，鎖定六大潛力地點，並將全力推動，期望在半年內凝聚共識，於今年年底前確定選址，為北台灣的運動賽事及藝文展演提供新舞台。

侯友宜指出，北部地區擁有約1,000萬人口，新北市位居大台北生活圈核心，近年來國人對運動及藝文活動的參與度提升，市場對可容納萬人以上的室內場館需求日益增加，目前新北市雖有新莊棒球場作為職棒主場，但受限於戶外環境，賽事及活動常受天候影響，新北市地理位置優越，交通建設完善，與台北、桃園、基隆及宜蘭緊密相連，具備發展大型場館的優勢。

針對新北大巨蛋的選址，侯友宜指出，市府團隊已初步評估六處潛力地點，包括板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期，市府將邀集體育、觀光、交通及空間發展等領域的專家學者提供專業建議，並進行實地勘查與民意蒐集。

侯友宜透露，預計半年內聚焦1至2個適合地點，進一步評估規劃，並於年底前定案。新北大巨蛋的興建，將帶動地方經濟與體育發展，提升市民生活品質，為北台灣打造全新的運動與藝文場域。

侯友宜 大巨蛋 體育

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