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新店、林口顯應祖師信仰 登錄新北無形文化資產

中央社／ 新北19日電

新北市政府文化局今天表示，大坪林聯合放軍遶境及林口迓老祖為顯應祖師信仰，2項民俗反映族群、地方社會生活與文化特色，登錄新北無形文化資產。

新北市文化局透過新聞稿指出，新店大坪林地區早期以農為生，當地宮廟及居民自發性加入聯合放軍遶境活動，期望神明保佑、驅除蟲害並祈求豐收，每年農曆3月23日活動結合安營與遶境，以過火、聯合放軍、犒軍等儀式呈現農業社會屬性。

至於林口迓老祖活動，文化局說，林口顯應祖師信仰最初由地方輪祀開基老祖神明會發起，經多年發展，信仰範圍擴至桃園蘆竹地區。每年農曆9月27日前後，林口頂福巖舉辦林口迓老祖活動，包含遶境、過火及爐主交接儀式為期3天，不僅呈現地方傳統文化特色，也反映社會變遷與民間信仰發展。

新北市長侯友宜表示，新北市幅員遼闊，產業發展早，多元外來人口不斷加入，都市化快速成長的情形下，2項民俗仍保留百年文化主要精隨，非常不容易，尤其在街坊遶境時，民眾主動設香案，信徒們換香、倰轎腳祈福，突顯民間信仰安定力量，也呈現新北市文化多樣性與永續發展量能。

民間信仰 遶境

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