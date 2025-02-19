救內科交通 議員：應給更多誘因解決「一人汽車」難題

我的減碳存摺計畫即將邁入一年，目前已經有30多萬人參與，北市府也希望藉由減碳不開車，救內科交通，不過目前內科企業配合比例還不高，議員認為，減碳存摺還是無法解決內科「一人汽車」問題。應該呼籲企業響應ESG，或給予租稅等誘因。

議員李明賢認為，目前北北基桃減碳存摺已經有超過30萬人參加，人數算很多，不過這是技術上的微調，看得出「蔣萬安很努力，不過現在都是小針美容」。市府要解決內湖交通，實際上還是要加速東環段等捷運動工。不要讓時程延宕這才是關鍵，要將捷運施工衝擊減到最少。

李明賢坦言，目前內科企業參與減碳存摺比例還是不高，他認為獎勵措施是對，不過重點還是應該要擴大企業的社會責任，副市長李四川去年就跟企業座談過很多次，但還是無法解決內科「一人汽車」問題。獎勵政策的確有其極限，還是應該呼籲企業響應ESG，或給予高科技租稅等誘因。

議員王孝維則認為，解決內科交通問題，最簡單、最快方法，應該是是8年前他向前市長柯文哲提出的，將捷運南京三民段直接再多拉一站到大港墘設站，直達內科核心，不過柯文哲沒做。

王孝維認為，解決內湖交通，內湖人自己的開車習慣還是必須要改變，尤其大內湖是長形通行車流，從基隆、汐止、南港等各地來，上下班尖峰一定會塞，尤其過去內湖30年前僅4萬7千多人口，現在擠進30多萬人，多擠7倍人卻沒有多一條路。