救內科交通？企業加入減碳計畫家數曝 盼折抵碳費誘因

北北基桃推動「我的減碳存摺」將邁入一年。不過內科6千多家企業，目前僅111家參與綠色企業計畫。內科發展協會理事長周志宏說，儘管目前參與家數有限，但這是一個起點，接下來他們想與中央討論，是否能將配合減碳，納碳費折減等可行性。

過去曾有議員提出，內科交通還是要內科企業自己救，包括解決一人汽車等問題。周志宏說，目前北北基桃推出的減碳存摺計畫，減碳的量化數據將是很重要關鍵，目前內科配合綠運輸計畫，效果也已陸續可看得到，目前減碳計畫內科企業有111家登記參與，67家已提供減碳數字，減碳量達42萬8千噸。

周志宏坦言，他20年前進到內科，當時內科人口僅約10萬出頭，不過現在已經有20萬多人，接下來，他也會與內科企業推動更積極的配套，例如與中央討論，是否有配合交通淨零不開車，可抵減碳費的相關配套，但這都先要先一套減碳的計算方式。

周志宏說，接下來內科企業要將參與淨零減碳的家數擴大，並將實質效益做出來，而過去一兩年，內科也與市府合作，推動雙園(內科南軟)綠運輸巴士；也有很多廠商企業捐贈YouBike站點，這兩個工具，是要針對內科園區內通行的車流減量，目前已經有看到一些效果。

周志宏認為，解決內科交通，包括補貼、優惠等很多面向，也還是要從中央下來，如中央要收碳費、也推動淨零計畫，交通就是其中一環，若可以透過碳費折抵等，與中央一起推動淨零碳排，會比光拿補貼還要有誘因，目前還在研擬可行的方法，再跟中央討論。