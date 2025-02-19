快訊

經典賽／外媒爆料西班牙推雷法對中華隊 陳重羽曾敲他全壘打

威力彩上看16.5億元「誰最容易中？」命理師點名三生肖+這面相最旺

MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

救內科交通？企業加入減碳計畫家數曝 盼折抵碳費誘因

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
為救內科交通並推動節能減碳，北市府規畫在內科推動綠色企業計畫。圖／聯合報系資料照片
為救內科交通並推動節能減碳，北市府規畫在內科推動綠色企業計畫。圖／聯合報系資料照片

北北基桃推動「我的減碳存摺」將邁入一年。不過內科6千多家企業，目前僅111家參與綠色企業計畫。內科發展協會理事長周志宏說，儘管目前參與家數有限，但這是一個起點，接下來他們想與中央討論，是否能將配合減碳，納碳費折減等可行性。

過去曾有議員提出，內科交通還是要內科企業自己救，包括解決一人汽車等問題。周志宏說，目前北北基桃推出的減碳存摺計畫，減碳的量化數據將是很重要關鍵，目前內科配合綠運輸計畫，效果也已陸續可看得到，目前減碳計畫內科企業有111家登記參與，67家已提供減碳數字，減碳量達42萬8千噸。

周志宏坦言，他20年前進到內科，當時內科人口僅約10萬出頭，不過現在已經有20萬多人，接下來，他也會與內科企業推動更積極的配套，例如與中央討論，是否有配合交通淨零不開車，可抵減碳費的相關配套，但這都先要先一套減碳的計算方式。

周志宏說，接下來內科企業要將參與淨零減碳的家數擴大，並將實質效益做出來，而過去一兩年，內科也與市府合作，推動雙園(內科南軟)綠運輸巴士；也有很多廠商企業捐贈YouBike站點，這兩個工具，是要針對內科園區內通行的車流減量，目前已經有看到一些效果。

周志宏認為，解決內科交通，包括補貼、優惠等很多面向，也還是要從中央下來，如中央要收碳費、也推動淨零計畫，交通就是其中一環，若可以透過碳費折抵等，與中央一起推動淨零碳排，會比光拿補貼還要有誘因，目前還在研擬可行的方法，再跟中央討論。

淨零 減碳 碳費

延伸閱讀

1萬份獎項達標就送 「我的減碳存摺」目標衝40萬人

基北北桃減碳存摺兌獎制上路 目標40萬人參與

仁寶「綠色行動」有所成 高管見證蟬聯北基桃減碳冠軍

合庫金再度入選標普永續年鑑 獲全球Top 5％企業殊榮

相關新聞

新北大巨蛋六選址今出爐 侯友宜表態事關北部千萬人

新北市府今市政會議對俗稱大巨蛋的「大型多功能場館」專案報告，分析亞洲日韓8處巨蛋資訊歸納新北選址因素，初期選定板樹體育館...

捲標案風波 北市環保局急發2聲明：主動移請政風自證清白

國民黨北市議員陳重文遭指涉向局處索資、協助立展農業科技股份有限公司取得市府標案。北市環保局今發出兩點聲明，該勞務採購案是...

救內科交通 議員：應給更多誘因解決「一人汽車」難題

我的減碳存摺計畫即將邁入一年，目前已經有30多萬人參與，北市府也希望藉由減碳不開車，救內科交通，不過目前內科企業配合比例...

新北大巨蛋選址落腳西南或西北 兩邊民代各提對方劣勢

新北市政會議今討論大巨蛋選址地點，五處選址新北土樹三的西南區，一處選址在西北淡水，淡水議員陳偉杰表示土樹三人口密集會造成...

孤老變多？北市列冊獨居老人年增1成 這一行政區最多

隨著醫療水準提升與家庭結構轉變，獨居老人議題備受關注。北市主計處今公布統計數據，去年年底台北市列冊需關懷的獨居老人計97...

救內科交通？企業加入減碳計畫家數曝 盼折抵碳費誘因

北北基桃推動「我的減碳存摺」將邁入一年。不過內科6千多家企業，目前僅111家參與綠色企業計畫。內科發展協會理事長周志宏說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。