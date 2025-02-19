新北公告2無形文資 大坪林放軍遶境、林口迓老祖登錄

新北市登錄2項民俗無形文化資產，分別為大坪林聯合放軍遶境、林口迓老祖，皆為顯應祖師信仰。新北市長侯友宜今頒發文化資產證書及錦旗，肯定大坪林顯應祖師廟管理委員會、林口頂福巖民俗保存努力，盼激勵更多社會各界投入文化資產保護與傳承工作。

文化局指出，大坪林聯合放軍遶境是因新店大坪林地區，早期以農為生，日治時期寶斗厝居民深受瘴癘之氣、農作蟲害之苦，顯應祖師公1929年起壇指示農曆3月20日放軍遶境，諭令旗下兵眾鎮守四方，掃除疫情蟲害。

由於當年寶斗厝農田收成量、品質優良，吸引當時十四張、七張、二十張、十二張等庄，與後期新店街，各街庄保正、宮廟與居民自發性加入，後配合統一祭典政策，因農曆3月23日為馬祖生日，改為農曆3月23日放軍兼遶境。

至於林口迓老祖活動，文化局表示，林口顯應祖師信仰，最初由地方輪祀開基老祖的神明會所發起，經過多年發展，形成蘇厝股、瓦厝股、土地公厝股等五大股的輪祀組織。信仰範圍逐漸擴大至桃園蘆竹地區。每年農曆9月27日前後，林口頂福巖舉辦林口迓老祖活動，內容包括遶境、過火及爐主交接儀式為期三天，慶典不僅呈現地方傳統文化特色，也反映社會變遷與民間信仰的發展。