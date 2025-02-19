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新北公告2無形文資 大坪林放軍遶境、林口迓老祖登錄

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
大坪林聯合放軍遶境。圖／新北文化局提供
大坪林聯合放軍遶境。圖／新北文化局提供

新北市登錄2項民俗無形文化資產，分別為大坪林聯合放軍遶境、林口迓老祖，皆為顯應祖師信仰。新北市長侯友宜今頒發文化資產證書及錦旗，肯定大坪林顯應祖師廟管理委員會、林口頂福巖民俗保存努力，盼激勵更多社會各界投入文化資產保護與傳承工作。

文化局指出，大坪林聯合放軍遶境是因新店大坪林地區，早期以農為生，日治時期寶斗厝居民深受瘴癘之氣、農作蟲害之苦，顯應祖師公1929年起壇指示農曆3月20日放軍遶境，諭令旗下兵眾鎮守四方，掃除疫情蟲害。

由於當年寶斗厝農田收成量、品質優良，吸引當時十四張、七張、二十張、十二張等庄，與後期新店街，各街庄保正、宮廟與居民自發性加入，後配合統一祭典政策，因農曆3月23日為馬祖生日，改為農曆3月23日放軍兼遶境。

至於林口迓老祖活動，文化局表示，林口顯應祖師信仰，最初由地方輪祀開基老祖的神明會所發起，經過多年發展，形成蘇厝股、瓦厝股、土地公厝股等五大股的輪祀組織。信仰範圍逐漸擴大至桃園蘆竹地區。每年農曆9月27日前後，林口頂福巖舉辦林口迓老祖活動，內容包括遶境、過火及爐主交接儀式為期三天，慶典不僅呈現地方傳統文化特色，也反映社會變遷與民間信仰的發展。

侯友宜說，新北市幅員遼闊，產業發展早，多元外來人口不斷加入，都市化快速成長的情形下，2項民俗仍保留百年文化的主要精髓，實屬不易，尤其在街坊遶境時，民眾主動設香案，信徒們換香、倰轎腳祈福，更凸顯出民間信仰的安定力量。

「大坪林聯合放軍遶境」登錄為新北民俗無形文化資產，新北市長侯友宜頒發證書給保存者團體大坪林顯應祖師廟管理委員會。圖／新北文化局提供
「大坪林聯合放軍遶境」登錄為新北民俗無形文化資產，新北市長侯友宜頒發證書給保存者團體大坪林顯應祖師廟管理委員會。圖／新北文化局提供
林口迓老祖。圖／新北文化局提供
林口迓老祖。圖／新北文化局提供
「林口迓老祖」公告登錄為新北市民俗類文化資產，新北市長侯友宜頒發證書給保存者團體林口頂福巖顯應祖師公廟。圖／新北文化局提供
「林口迓老祖」公告登錄為新北市民俗類文化資產，新北市長侯友宜頒發證書給保存者團體林口頂福巖顯應祖師公廟。圖／新北文化局提供

民間信仰 遶境

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