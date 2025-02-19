甜甜圈遭爆39K徵才騙薪？勞動局說話了：曾違勞基法罰6萬
台北市一家知名的脆皮鮮奶甜甜圈店遭員工爆料，指3年前開出起薪39K，卻沒給加班費，入職前3天還要交一天500元學習費。員工離職後告上法院。勞動局今表示，曾在2022年1月勞檢，的確有未給加班費等違法勞基法，已開罰過6萬元罰鍰。
根據「TVBS新聞網」報導，一家知名脆皮鮮奶甜甜圈前員工控訴，指前老闆之前開出起薪39K、月休12到14天條件徵才，不僅原本提出的獎金沒有，還不給加班及資遣費。甚至讓員工氣憤的是，他們入職前三天除勞健保，還要自付一天500元的學習費，員工離職告上法院，判決去年11月出爐，法官認為業者得補給付延長工時工資，5人共12萬9975元，但老闆拖欠至今未支付。
北市勞動局今天表示，勞動局於2022年1月份，有到該店家勞動檢查，的確發現有延長工作時間未依規定加給工資、未依法給付休息日工作的工資、未使勞工每7日中有2日之休息，其中1日為例假，1日為休息日，違反勞動基準法第24條第1項、第2項、第36條第1項規定，已於同年3月21日分別裁處2萬元，合計6萬元罰鍰。
勞動局表示，勞工與雇主間之勞資爭議，勞工已向法院起訴，並經法院判決，但雇主並未依照判決履行。則建議勞工以下列方式，以獲得雇主所欠債務之清償：如判決尚未確定，勞工得聲請法院假執行之強制執行；或是判決確定後，亦可聲請強制執行。
至於勞工如不熟悉如何聲請強制執行，可洽勞動局義務律師諮詢：https://bola.gov.taipei/News_Content.aspx?n=1A6417117CA20D98&sms=31B6C0BAB6E11488&s=F1E0AAE71D2655B1。或可洽法律扶助基金會法扶律師協助。
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