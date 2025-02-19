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新北大巨蛋選址落腳西南或西北 兩邊民代各提對方劣勢

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北大巨蛋示意圖。圖／新北市城鄉局提供
新北大巨蛋示意圖。圖／新北市城鄉局提供

新北市政會議今討論大巨蛋選址地點，五處選址新北土樹三的西南區，一處選址在西北淡水，淡水議員陳偉杰表示土樹三人口密集會造成交通衝擊，設在淡水可促進當地發展及帶動淡水觀光產業。土樹三鶯議員廖宜琨則說淡水交通現在就很壅塞，淡江大橋也未必能改善，反觀大柑園面積夠大，周邊又有高速公路、台65、捷運等交通建設，設在樹林更合適。

大巨蛋不受氣候影響，成為現今演唱會、體育賽事重要場所，新北市府提出設置大巨蛋構思，吸引各地民代積極爭取，目前初步選址在板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園、淡海二期共6地區。

新北市議員江怡臻表示，新北大巨蛋是地方的期待，也對地方發展有益，六處潛力點就有五處位於土樹三行政區，隨著捷運路網逐步完成，新北生活機能越來越完善，市民對於育樂需求也更高，肯定市府的決策，也呼籲中央要多多支持。

淡水議員陳偉杰則說，土樹三人口已經相當密集，大巨蛋設置在土樹三恐怕造成交通衝擊，對當地民眾不好，反觀淡海二期就區域平衡來說，淡水有很好的觀光優勢，未來又有淡海大橋通車，賴清德總統提出的淡海科技城，大巨蛋設在淡水不僅提升區域發展，遊客還可順帶北海岸觀光促進經濟活絡。

土樹三鶯議員廖宜琨則認為，淡水長期交通不便，現在每天都在塞車，未來淡海大橋通車也難紓解舊市區車潮，交通問題就有很大限制。反觀大柑園都市計畫腹地有621公頃，土地足夠做大巨蛋設置的周邊停車場等必要設施，加上樹林有高速公路、台65線、捷運樹林線，大漢溪兩旁還有堤外道路，以交通及腹地而言大柑園才是最佳選址。

大巨蛋 淡水

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