新北大巨蛋六選址今出爐 侯友宜表態事關北部千萬人

新北市府今市政會議對俗稱大巨蛋的「大型多功能場館」專案報告，分析亞洲日韓8處巨蛋資訊歸納新北選址因素，初期選定板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園、淡海二期共6地區，侯友宜表示大巨蛋設置事關北部千萬人，有責任在自己任期內推動。

專案報告的副市長劉和然表示，國人對於藝文展演及運動賽事需求旺盛，室內活動需求大幅增加，北部區域超過萬人席位的室內展演空間卻遠遠不足，目前可做為棒球賽事的場地更僅有台北大巨蛋一處，氣候影響跟活動財務收益，職棒賽事的場次安排不符球團期待，所以北部需要第2個大巨蛋。

新北市擁有許多豐富觀光資源，在三環六線及相關重大交通建設逐漸完成下，將會是設置大巨蛋的最佳場域，藉由軌道場站與智慧體育園區的結合有效紓解交通人流及車流，將是大眾運輸導向的最佳範例，也是新北市2050發展願景目標之一，選址議題並安排於明日邀集體育、空間發展、觀光娛樂、交通運輸等相關專家學者討論。

侯友宜則說，新北市正積極規劃大型多功能場館，以2030年的新願景為目標負起責任，帶動北台灣的發展。台灣正處於轉型過程，國人對於藝文展演與運動賽事的消費型態正在改變。上一代與年輕人的觀念有所不同，年輕族群的需求增加，使得大巨蛋的藝文展演與運動賽事會成為人生歷程一部分。

他說，北部區域可容納萬人以上的場館屈指可數。棒球作為台灣的國球，也是全民運動之一，新北市擁有新莊棒球場，北台灣職棒每年有約240場比賽。然而氣候因素常影響比賽進行，因此場館的多功能性受關注，涵蓋藝文活動及包括電競等各類競賽需求。

侯說，考量北部千萬人口的大都會發展，不應僅限於台北市，而是應涵蓋新北市、桃園市與基隆市。新北市地理位置得天獨厚位於北台灣核心銜接其他縣市，然而過去交通不便，因此市府近年積極推動三環六線軌道建設，包括淡海輕軌、環狀線、已開通一半的萬大樹林線，未來還有即將動工的汐東線，使新北市成為北台灣的交通樞紐。