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新北大巨蛋六選址今出爐 侯友宜表態事關北部千萬人

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北大巨蛋示意圖。圖／新北市城鄉局提供
新北大巨蛋示意圖。圖／新北市城鄉局提供

新北市府今市政會議對俗稱大巨蛋的「大型多功能場館」專案報告，分析亞洲日韓8處巨蛋資訊歸納新北選址因素，初期選定板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園、淡海二期共6地區，侯友宜表示大巨蛋設置事關北部千萬人，有責任在自己任期內推動。

專案報告的副市長劉和然表示，國人對於藝文展演及運動賽事需求旺盛，室內活動需求大幅增加，北部區域超過萬人席位的室內展演空間卻遠遠不足，目前可做為棒球賽事的場地更僅有台北大巨蛋一處，氣候影響跟活動財務收益，職棒賽事的場次安排不符球團期待，所以北部需要第2個大巨蛋。

新北市擁有許多豐富觀光資源，在三環六線及相關重大交通建設逐漸完成下，將會是設置大巨蛋的最佳場域，藉由軌道場站與智慧體育園區的結合有效紓解交通人流及車流，將是大眾運輸導向的最佳範例，也是新北市2050發展願景目標之一，選址議題並安排於明日邀集體育、空間發展、觀光娛樂、交通運輸等相關專家學者討論。

侯友宜則說，新北市正積極規劃大型多功能場館，以2030年的新願景為目標負起責任，帶動北台灣的發展。台灣正處於轉型過程，國人對於藝文展演與運動賽事的消費型態正在改變。上一代與年輕人的觀念有所不同，年輕族群的需求增加，使得大巨蛋的藝文展演與運動賽事會成為人生歷程一部分。

他說，北部區域可容納萬人以上的場館屈指可數。棒球作為台灣的國球，也是全民運動之一，新北市擁有新莊棒球場，北台灣職棒每年有約240場比賽。然而氣候因素常影響比賽進行，因此場館的多功能性受關注，涵蓋藝文活動及包括電競等各類競賽需求。

侯說，考量北部千萬人口的大都會發展，不應僅限於台北市，而是應涵蓋新北市、桃園市與基隆市。新北市地理位置得天獨厚位於北台灣核心銜接其他縣市，然而過去交通不便，因此市府近年積極推動三環六線軌道建設，包括淡海輕軌、環狀線、已開通一半的萬大樹林線，未來還有即將動工的汐東線，使新北市成為北台灣的交通樞紐。

他表示新北市府在推動大型場館的選址與規劃上，自己任期內責無旁貸，因此規劃長達10年以上願景，並責成各局處共同推動，從大巨蛋的選址開始延伸周邊發展，充分利用資源與設施，以帶動北台灣的經濟與國際競爭力，確保新北市的經濟發展與國際競爭力，為市民帶來更完善的生活與娛樂空間。

侯友宜表示新北市府在推動大型場館的選址與規劃上自己任期內責無旁貸，因此規劃長達10年以上願景責成各局處共同推動。記者李定宇／攝影
侯友宜表示新北市府在推動大型場館的選址與規劃上自己任期內責無旁貸，因此規劃長達10年以上願景責成各局處共同推動。記者李定宇／攝影
新北大巨蛋選址五要素。圖／新北市城鄉局提供
新北大巨蛋選址五要素。圖／新北市城鄉局提供
新北大巨蛋初期選定板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園、淡海二期共6地區。圖／新北市城鄉局提供
新北大巨蛋初期選定板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園、淡海二期共6地區。圖／新北市城鄉局提供

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