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新北擬建大巨蛋 6潛力點半年內縮範圍、年底拍板

中央社／ 新北19日電

新北市府今日提出6處興建大巨蛋的潛力地點，並分析基地條件，強調未來規劃將融入智慧服務、體育運動、文化展演及觀光娛樂。預計半年內縮小範圍至2個優先場址，於今年內定案。

副市長劉和然今天在市政會議專案報告「大型多功能場館」規劃，分析亞洲日本、韓國的8處大巨蛋場館發展，也歸納出選址課題因素，綜合新北現況後，選出初步評估6個具有潛力的基地，也分析其條件。

6處潛力點分別為，一、板樹體育館拆除重建配合周邊整體開發。二、樹林大柑園整體開發區。三、三峽麥子園整體開發區。四、淡海新市鎮（二期）開發區。五、土城司法園區興建後，遷移的台北看守所現址重新利用。六、鄰近台鐵樹林站的樹林「機五」用地南側。

劉和然表示，這6處地點符合面積10公頃、基地方正、避免鄰近既有寧靜區域或傳統產業區、規劃足夠的停車空間、具有完善聯外交通路網等選址條件。

他說，現有的新莊棒球場、板橋第一體育場、板橋第二體育場都曾列入評估，面臨的瓶頸是腹地不足、停車空間不夠、缺乏觀光休憩與大型商業機能、恐影響住宅安寧等因素，所以不列入潛力地點。

他說，6個潛力點都有優點及可能性，市府保持彈性，充分討論。後續將聽取專家學者、民眾的意見，規劃更完整配套，加速凝聚共識，找出最適合的地點。

劉和然表示，北部區域超過萬人席位的室內展演空間不足，有藝文展演及運動賽事的需求，目前可作為棒球賽事的場地，只有台北大巨蛋，在氣候影響及活動財務收益的因素，職棒賽事的場次安排，不符球團期待，所以北部需要第2個大巨蛋。

市長侯友宜表示，從北北基桃千萬人口需求來看，新北興建大巨蛋勢在必行，並希望透過場館設立，帶動周邊發展。他表示，市府將透過綜合評估、現地勘查、廣聽民意，預計半年內縮小範圍至2個優先地點，並於今年內定案。

體育局長洪玉玲告訴中央社記者，20日將邀請體育類、學界、產業，職棒體育主播、觀光旅遊、藝文展演等專家與產業界，舉行專家會議，針對6個潛力點進一步評估。會議不對外開放。

大巨蛋 體育館

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