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捲標案風波 北市環保局急發2聲明：主動移請政風自證清白
國民黨北市議員陳重文遭指涉向局處索資、協助立展農業科技股份有限公司取得市府標案。北市環保局今發出兩點聲明，該勞務採購案是評選案並無量身訂製，立展去年因文件不符規定而未得標，也強調同仁主動提出移請政風調查，捍衛自身清白。
環保局今表示，有關立展農業科技股份有限公司承攬環保局垃圾焚化廠廚餘破碎脫水及堆肥勞務採購案，該勞務採購案是評選案，外部評選委員占多數，經評選委員會評選出最優勝廠商，並無量身訂製採購案的情事，也強調，「同仁為捍衛自身清白，主動提出移請政風調查。」
環保局說，一是該勞務採購案均是經評選程序，由評選委員會評選出最優勝廠商後，續依議價程序決標，並無價高者得標問題。二是立展公司曾於113年參與「113年度廚餘固渣產製堆肥委託勞務案」採購招標，因文件不符合規定而未得標。
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