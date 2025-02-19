孤老變多？北市列冊獨居老人年增1成 這一行政區最多

隨著醫療水準提升與家庭結構轉變，獨居老人議題備受關注。北市主計處今公布統計數據，去年年底台北市列冊需關懷的獨居老人計9796人，占全市老年人口57.4萬人的1.7%，較112年底增加1036人，年增率11.8%。

113年底台北市獨居老人計9796人，男性4380人、女性5416人，女性為男性的1.2倍，占全市老年人口1.7%，較112年底增加1036人；再按經濟狀況觀察，男性以中低收入居多，占男性獨居老人約6成，女性則以一般戶居多，占女性獨居老人約7成。