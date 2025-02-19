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孤老變多？北市列冊獨居老人年增1成 這一行政區最多

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
獨老在台灣受到關注。圖／聯合報系資料照片
獨老在台灣受到關注。圖／聯合報系資料照片

隨著醫療水準提升與家庭結構轉變，獨居老人議題備受關注。北市主計處今公布統計數據，去年年底台北市列冊需關懷的獨居老人計9796人，占全市老年人口57.4萬人的1.7%，較112年底增加1036人，年增率11.8%。

113年底台北市獨居老人計9796人，男性4380人、女性5416人，女性為男性的1.2倍，占全市老年人口1.7%，較112年底增加1036人；再按經濟狀況觀察，男性以中低收入居多，占男性獨居老人約6成，女性則以一般戶居多，占女性獨居老人約7成。

主計處指出，續觀察各行政區獨居老人占該行政區老年人口比率，以萬華區4.3%為最高，大同區3.0%次之。為落實在地老化及人性關懷，建構高齡樂活城市，市府積極維護獨居老人居家安全環境。去年底獨居老人安裝緊急救援裝置人數計3598人，緊急救援裝置安裝率為36.7%，分別較112年底增加356人、增加11%及減少0.3個百分點；按各行政區觀察，緊急救援裝置安裝率以大安區49.7%居首，大同區46.7%次之。

去年台北獨居老人計9796人，較112年底增加1036人。圖／北市主計處提供
去年台北獨居老人計9796人，較112年底增加1036人。圖／北市主計處提供

獨居老人 老年人口

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