聽新聞
0:00 / 0:00
孤老變多？北市列冊獨居老人年增1成 這一行政區最多
隨著醫療水準提升與家庭結構轉變，獨居老人議題備受關注。北市主計處今公布統計數據，去年年底台北市列冊需關懷的獨居老人計9796人，占全市老年人口57.4萬人的1.7%，較112年底增加1036人，年增率11.8%。
113年底台北市獨居老人計9796人，男性4380人、女性5416人，女性為男性的1.2倍，占全市老年人口1.7%，較112年底增加1036人；再按經濟狀況觀察，男性以中低收入居多，占男性獨居老人約6成，女性則以一般戶居多，占女性獨居老人約7成。
主計處指出，續觀察各行政區獨居老人占該行政區老年人口比率，以萬華區4.3%為最高，大同區3.0%次之。為落實在地老化及人性關懷，建構高齡樂活城市，市府積極維護獨居老人居家安全環境。去年底獨居老人安裝緊急救援裝置人數計3598人，緊急救援裝置安裝率為36.7%，分別較112年底增加356人、增加11%及減少0.3個百分點；按各行政區觀察，緊急救援裝置安裝率以大安區49.7%居首，大同區46.7%次之。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言