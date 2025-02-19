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北市賞櫻 打卡熱點大公開

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市信義區象山公園山櫻花盛開。圖／北市公園處提供
北市信義區象山公園山櫻花盛開。圖／北市公園處提供

北市櫻花陸續進入花期，除知名陽明山和樂活公園，市中心包括信義、大安、中正區等都有賞花景點，不必上山就可以輕鬆前往拍照打卡。公園處花卉試驗中心主任林育正表示，目前山櫻花、寒櫻與枝垂櫻已綻放，預計可持續到3月。

北市公園處盤點市中心的熱門賞櫻景點，首推信義區市府周邊，包括市府北門側及松智、象山公園，還有萬華區青年公園、中正區中央藝文公園及大安森林公園，以及北投區嗄嘮別公園、櫻花崗公園及士林區天母公園等。

萬華青年公園有100多株盛開的山櫻花，是北市熱門賞櫻地點，目前櫻花正盛開，民眾可在環湖的櫻花步道上悠閒漫遊；中央藝文公園山櫻花也正盛開，大安森林公園則有河津櫻悄然綻放。

北投嗄嘮別公園是櫻花主題公園，植栽60株已有21株盛開，也可在此遠眺八里觀音山、淡水河等風景；櫻花崗公園20株櫻花和天母公園10株櫻花都盛開。

陽明公園山櫻花和八重櫻今年花期即將結束，昭和櫻正在綻放，下個月吉野櫻及杜鵑花將接力登場。

北市 大安森林公園 櫻花

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