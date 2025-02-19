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台北新環南市場啟用 1300攤進駐

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
環南市場改建後重新啟用，展現明亮舒適新風貌。圖／台北市場處提供
環南市場改建後重新啟用，展現明亮舒適新風貌。圖／台北市場處提供

台北環南市場改建後昨天啟用，新建築地上6層、地下2層，提供逾1300攤。北市市場處表示，除改善油煙排放、通風設備及空調系統，也規畫綠廊等，提供消費者休憩空間。

環南市場自治會長林勝東說，通常約1周後才會發現問題，會再與市場處溝通解決。

環南市場使用超過40年，過去是許多台北人採買新鮮食材的去處，有1300多攤商進駐，不少攤商也傳給第二代，隨著時代變遷，市場設備老舊、空調不足導致悶熱，年久失修造成鼠患等問題出現，改建需求浮上檯面。

市場處說，環南市場改建的困難不僅是原地改建，也面臨市場營運不中斷等問題，為了降低改建對攤商生計影響，從規畫階段便不斷與攤商溝通，開過上百場說明會與協調會，逐一解決攤商訴求與工程難題，力求讓改建過程平穩推進。

改建後，新的環南市場總樓地板面積約15萬5312平方公尺，可望成為萬華新地標；同時以LED照明減少能耗，降低油煙排放，並大幅改善通風系統，打造成為現代化市場，也規畫綠化露台提供消費者舒適的休憩空間。

部分民眾抱怨市場指標不明確，熟悉的攤商已經易位，市場變大提採買物品要走很久；但大家都覺得變得舒適明亮，路也比較好走，不必人擠人。市場處表示，民眾反映問題都會逐一改善。

攤商 溝通 環南市場

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