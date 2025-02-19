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台北民生社區 都更修訂要點公展

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
民生社區受限法規，約半世紀難以翻新，建築多為低矮樓層。本報資料照片
民生社區受限法規，約半世紀難以翻新，建築多為低矮樓層。本報資料照片

北市民生社區為全台首處美式街廓專用特區，為中低密度社區，如今住5萬3千多人，屋齡多逾50年，居民想都更卻因「民生社區管制要點」受限。北市府修訂要點正在公展，居民要求比照周邊住三解除容積率200%上限；都發局表示，蒐集意見將交都委會審議。

都發局修訂重點包括敦化北、民權東、塔悠路及延壽街所圍的民生社區共11里、面積約127.8公頃。其中，住宅用地容積率上限仍然維持200%；建蔽率原本不得超過50%，放寬至不得超過55%，並備註受航高限制的基地建蔽率得放寬為75%。

另外，原本寬6至18米以上道路兩旁人行道，要各留2至4米空間，修改為未達18米要留3米帶狀開放空間，人行道淨寬至少1.5公尺；18公尺以上要留4米以上，人行淨寬至少2.5米。

「容積率仍比其餘地區的225%低」民生社區富錦里長李煥中說，市府修訂要點，容積率規定仍不利民生社區；至於市府規畫人行道帶狀式空間將由市府管理改由管委會負責，住戶擔心未來人行道的植栽、鋪面維護等也要負責，也憂心人行道空間反而下降，影響行走舒適度。

也有住戶認為，民生社區可貴之處在於寬敞人行空間及建築特色，都發局若要修管理要點，應有更通盤、具前瞻性看法，目前規畫限縮部分人道空間，恐失去現有特色。

市議員秦慧珠表示，這次將整個民生社區畫定為更新單元，便能適用危老容積，同時未來有民生汐止線，只要在兩站點交會的區域就符合TOD獎勵，能增加容積獎勵50%。

立委王鴻薇說，居民希望保有以往生活環境，不希望過多商業進駐；但容積率維持200%，依舊低於住宅區225%，住戶難以同意。

都市規畫科長蘇芯慧表示，容積率放寬因涉及全市調整，暫時無法放寬，不過北市有許多容獎能申請，包含防災型都更、民汐線的TOD獎勵等，都能提高容積。

人行道 北市府 容積率

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