新北瓦磘溝 臭水溝變綠水岸

瓦磘溝被稱為中永和的母親之河，昔日水質惡劣、飄散惡臭，毫無生機。圖／新北市水利局提供 橫跨新北中和、永和區的瓦磘溝曾是飄散惡臭的排水溝渠，近年蛻變成充滿綠意與生機的水岸。近日當地居民驚喜發現，瓦磘溝的魚群大爆發，生機盎然，水利局在當地做生態調查，發現115種物種，水利局長宋德仁說，整治瓦磘溝是完成不可能的任務，市府將透過市地重劃等方式，持續強化環境營造。

市議員金瑞龍說，瓦磘溝綠美化有成果，當地居民對瓦磘溝下一步有更大期待，地方有一些討論徵收的聲音，市府可透過市地重劃等方式，持續提升瓦磘溝周邊環境，讓動線更連貫，也有助於整體規畫。

市長侯友宜原本對瓦窯溝的期許是「不發臭」，如今瓦磘溝生態逐漸復甦。地方樂見生態、綠化提升，住在瓦磘溝附近40多年的莊姓男子認為，異味大幅改善很有感，施作子溝後，河道變窄卻影響美觀。

瓦磘溝昔日是當地居民早年嬉戲的清澈小溪，隨著都市發展及人口增長，汙水排放與淤泥沉積問題嚴重，使得這條溪流成為臭氣熏天、毫無生機的臭水溝。問題棘手，歷任市長都想解決，礙於經費龐大等因素而卻步。

水利局2021年啟動歷時2年的「瓦磘溝渠底改善計畫」，透過施作子溝來加快流速，讓原本滯留的汙水能快速排出，避免淤積而產出臭味，還從新店溪引入清澈河水，水質得到稀釋及循環，提升自淨能力。

渠底徹底改良也是關鍵之一，過去因淤泥沉積成為惡臭來源，改善工程採用水泥混合底泥來改善土質，使底泥更加穩固，削減臭味。

新北市府原本預估整治計畫要花費200億元，最終花費約2.7億元。