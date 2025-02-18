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侯友宜行動治理赴萬里、金山座談 回應地方建設需求

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜推動「行動治理」，今天前往萬里、金山區與里長們座談。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜推動「行動治理」，今天前往萬里、金山區與里長們座談。記者邱瑞杰／攝影

新北市長侯友宜推動「行動治理」，今天前往萬里金山區與里長們座談。侯說，萬金地區是新北觀光首選好去處，市府會完善基礎交通網絡，促進地方觀光產業。在地里長也提出地方需求及問題，希望市府協助改善。

侯友宜今天帶領市府各局處人員，先後前往萬里、金山區公所，各在取萬里區長黃雱勉、金山區長劉昌松，簡報地方重大建設及未來顥景，了解過去建設案件執行情形，再與里長們座談，聽區里長反映民眾的建設及生活需求，里長提案都會列冊追蹤執行進度。

萬里區大鵬里長李建才建議在員潭溪下游清淤，沿線堤防加高，防範先前發生的水患災情重演。金包里溪至出海口的汙水問題也仍待解決。野柳里長黃長生促請整修鏽蝕的野柳岬電視轉波站微波鐵塔，另和萬里里長王傑倫聯合，請市府在萬里、野柳籃球場加建「天幕」，讓球場發揮更大效益。

山陀兒颱風在金山區造成不少災情，劉昌松簡報災復復建作業及進度。未來展望部分，第一公有零售市場都更改建，國有土地已辦理有償撥用移撥作業，將再進行招商作業。金山青年活動中心規畫建置以戶外生活體驗為主軸的園區，兼顧地方、青創等需求。

金山區有山坡地地主申設寵物生命紀念設施，西湖里長賴聰明憂心危害用水品質及造成環境汙染，促請市府終止推動。重和里長賴蔡標說，陽金公路有社區私設排水溝，阻礙排水，間接影響陽金公路邊坡穩定，市府應拿出對策。

新北市長侯友宜推動「行動治理」，今天前往萬里、金山區與里長們座談。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜推動「行動治理」，今天前往萬里、金山區與里長們座談。記者邱瑞杰／攝影
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萬里 金山

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