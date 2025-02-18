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游淑慧暗指黃珊珊是秦檜 陳宥丞護主反擊：郝龍斌不就成汪精衛
「鏡週刊」今天報導，民眾黨立委黃珊珊曾傳訊向柯文哲抱怨黃國昌「收不回來」。國民黨議員游淑慧酸，原來33狠起來連自己人臉都搧，游也提到，歷史上陷害抗金名將岳飛的秦檜，疑似就是金人的暗棋。
民眾黨議員陳宥丞反擊，表示「如果黃珊珊要跟民進黨談就是秦檜，那郝龍斌當了民進黨的環保署長不就成汪精衛了？」
鏡週刊今天報導，檢調還原柯文哲手機紀錄，發現去年6月1日柯文哲與黃珊珊討論國會改革，黃用LINE告訴柯文哲：「我也不知道該怎麼解釋，因為之前說得太硬，我也覺得很難收場...國昌收不回來，國民黨也繼續衝，拉不住，小傅又一直逼韓國瑜要有院長威嚴...，希望之後的法案，像財劃法，我會去找民進黨討論，委員會一定要實質審查，不要只是硬過」。
游淑慧今天在臉書說，黃珊珊短短一段話，告了黃國昌的狀、說了傅崑萁不是，再一次遊說柯文哲，法案審查她要跟民進黨討論。游也在貼文提到，喜歡歷史的她，總覺得可以以史鑑今，以史為鏡。在歷史上，陷害抗金名將岳飛的秦檜，疑似就是金人的暗棋。
陳宥丞也在臉書表示，不論是媒體或特定有心人士，現在對於民眾黨的訊息炒作和超譯，就是炒作聲量跟分化內部。
陳也提到，一個健康正常的組織，不同聲音再正常不過，例如在議會內政黨協商吵最凶的經常是國民黨內部，難道就是不團結嘛？國民黨議員擱置預算難道就是扯蔣萬安後腿嗎？
陳宥丞說，時窮節乃現，都知道境外勢力會假藉不同管道分化台灣、製造對立，台灣若有人上當反而增加裂痕、中計上當。我們一直強調「穩」，就是知道逆風飛翔多不容易，逆境而走更要小心，最近的操作，擺明趁虛而入或擺明想要轉移焦點！真正愛台灣，就是捲起袖子好好做事；真正挺民眾黨，就是穩定軍心不要親痛仇快！
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