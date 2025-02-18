新北瑞芳爪峰社區農曆年後首共餐 動健康還有加菜很澎湃
元宵節後，各社區共餐據點也陸續開工，今(18)日是爪峰社區銀髮共餐年後第一次舉辦，志工們八點不到就來張羅，里長和理事長也發放開工小紅包給志工們，並且不但加菜還有餐前動健康，讓年後首次共餐就充滿朝氣。
爪峰里里長簡明慧說，今天是爪峰社區農曆年後的第一次共餐，志工們充滿鬥志的準備午餐，雖然天氣寒冷，但還是看得出社區很熱鬧，今天也特地準備開工紅包給志工們，祝福他們開工大吉，未來共餐運作一切順利。
爪峰社區發展協會理事長張信義表示，爪峰社區共餐已經運作十多年，今天是年後首度開工，志工們也是一早就來將廚房開工，還有加菜讓長者吃飽飽，多年下來，志工們雖還是滿腔熱血服務社區，但畢竟年紀大了，身體多少有點吃不消，真的是很謝謝這些志工的付出。
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