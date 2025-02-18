新北瑞芳爪峰社區農曆年後首共餐 動健康還有加菜很澎湃

為了響應中央『零飢餓』政策，三芝區公所與三芝區農會攜手合作，提供每週一次供餐的服務，特別請新生活社會福利發展促進會來協助製作餐盒，透過服務讓在地的弱勢族群能獲得穩定的餐食支持，也讓在地社福單位照顧的對象有從事生產的機會，創造多贏局面。

2025-02-18 19:46