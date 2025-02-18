遊客多！九份派出所前交通亂象 會勘調整人行動線

這兩年隨著國門開放，外國遊客也越來越多，在瑞芳區的九份更是國際知名旅遊觀光勝地，平日人車流量不少，這也導致九份派出所前交通亂象，過馬路的遊客太多造成交通阻塞，今(18)日包括市議員林裔綺服務處，新北交通局，瑞芳區公所，當地里長等就到現場研商改善方案。

頌德里里長林高白梅說，現在平日遊客就很多，尤其團客都從台陽停車場上下車，再經由中間的小樓梯到九份派出所旁的豎崎路，但中間樓梯狹窄，人一多就擠到馬路上，險象環生，也常因為長長的過馬路人龍，造成交通阻塞，影響到通行。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，今天會同相關單位人員現場會勘，目前研擬要調整人行動線，中間的小樓梯將不予通行，改由一旁重繪行穿線，引導行人往旁邊走，一來人多時不會全擠上馬路，二來也不會因人潮影響車輛通行，將於三月底調整完成開始實施。