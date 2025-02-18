從不會到開心作畫 新北汐止大同里長輩愛上國畫

鼓勵長輩多元學習，汐止區大同里銀髮俱樂部不但教跳舞、做健康操運動，開辦的國畫班也好受歡迎，連8、90歲的長輩都來學畫畫，從一開始不會畫、不敢畫，到後來自信作畫，長輩說，上課很快樂，陶醉在藝術領域裡面，也會把作品放在IG上，和大家分享，很有成就感。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝表示，當時開辦國畫班時，長輩都很歡迎，大家在歡樂的氣氛中，畫他們的作品，而藝術創作就是不止訓練長輩的觀察力、專注力以外，還有如何去構思一幅畫，有自己獨一無二的畫風，而長輩都很厲害，從一開始都說不會畫，也不敢畫，但是，現在畫出來的作品卻是非常的棒，也很感謝老師教學非常風趣，帶領長輩摸索作畫，也喜歡上國畫。

大同里長黃翠華提到，大同里銀髮俱樂部，每個星期二早上的國畫課，非常受到學員們的歡迎，因為，老師會用最幽默有趣的方法，來教長者國畫相關的技巧，大同里銀髮據點就秉持著終身學習，不管幾歲都可以去學習新事物，很高興長者在這一門課裡，找到自己的快樂，銀髮俱樂部最主要就是把快樂跟學習注入在生活裡。

國畫老師刑志霖指出，所謂的藝術輔療，就是用藝術的方式來輔療大家的心靈，一開始最大的困難點，就是怕長輩不願意畫或是不敢畫，怕畫錯或是怕畫的太難看，所以，如果讓長輩在很自然輕鬆的環境下願意勇敢的去動筆，畫出自己內心的世界，這才是繪畫的重點，開發長輩繪畫潛能是最重要的。

長輩說，老師帶著大家一步一步學習，對於國畫，自己本來是小白完全不會畫畫，經過老師的指點才開始敢畫，來學了一年多，慢慢的畫，現在起碼能畫出還算像樣的作品，也可以放在IG上和大家分享，這是讓老人家可以學習很有趣的課程。也有長輩說，曾經有人問怎麼會畫國畫，其實自己上第一堂課時，是坐著發呆，因為，不知道怎麼下筆、怎麼畫，到後來看著老師的作品跟著畫，雖然現在畫的也不怎麼好，像是上星期畫鳶尾花，但是老師說怎麼畫的像康乃馨，不論如何，自己都畫的很開心。