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新北淡水緣道觀音廟送愛心 捐22萬給公所助弱勢

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
位在淡水山區的緣道觀音廟，對於在地公益活動不遺餘力，今年捐助22萬現金要幫助弱勢民眾。 圖／紅樹林有線電視提供
位在淡水山區的緣道觀音廟，對於在地公益活動不遺餘力，今年捐助22萬現金要幫助弱勢民眾。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區的緣道觀音廟，幫助弱勢送愛心不落人後，為了要給淡水區內較為弱勢的團體可以溫暖過冬，特別準備了22萬的現金，要捐贈給淡水區公所，藉由區公所的平台，來幫助在地的弱勢民眾，廟方表示，雖然平常開放緣道觀音廟供大家參拜，但廟方人力有限，因此藉由區公所來發散愛心。

緣道觀音廟主委黃錦春表示，這次的活動邀請到許多的貴賓來到位於淡水山區的緣道觀音廟，捐出22萬元給淡水區公所，藉由區公所的平台，來發散愛心，給需要幫助的弱勢民眾，緣道觀音廟雖然深處在淡水番薯里山區，但還是有許多的信眾上山去參拜。

淡水區長陳炳仲表示，緣道觀音廟一直是淡水的宗教聖地，而廟方每年對於公益活動都有參與，不僅是對地方回饋許多資源，更時常舉辦各項藝文活動，還有兒童寫生比賽，活絡對地方的關懷與照顧，以往每年都會捐20萬元，而這次在新北市道教總會的促成之下，特別加碼，廟方捐助22萬現金，在寒冬之際，能夠有這麼熱心單位，來幫助需要的民眾，區公所未來將會集中各界的善款，用在弱勢居民或是有急難救助的民眾身上，而區長也希望廟方的舉動可以拋磚引玉，讓更多有心有力人士，加入寒冬送暖的行列。

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