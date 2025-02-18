新北：獲配1.5萬劑流感疫苗 供高風險族群施打
新北市長侯友宜今天表示，新北獲疾管署配發約1.5萬劑公費流感疫苗，將於20日起在全市29區衛生所及80家合約院所，提供高風險族群施打。
侯友宜主持新北市立聯合醫院三重院區高壓氧治療中心啟用儀式，接受媒體聯訪時針對疾管署分配給各縣市公費流感疫苗問題作以上表示。
新北市衛生局發布新聞稿說明，新北市共獲配1萬5450劑，自2月20日起提供65歲以上長者等共11類較高風險族群疫苗保護，以減少重症與死亡。
衛生局籲請符合資格民眾攜帶健保卡（學齡前幼兒須攜帶寶寶健康手冊、外籍人士須持居留證）及相關證明文件，於門診服務時間前往接種，以獲得健康保護力。
衛生局表示，接種疫苗是預防疾病最有效的方法，呼籲民眾可一次完成流感及新冠疫苗接種。目前新冠JN.1疫苗有Moderna和Novavax兩種廠牌可供選擇，呼籲滿12歲以上且尚未接種的民眾，選擇1種廠牌疫苗接種即可，且僅需接種1劑，增強免疫力，保障自身與家人健康。
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