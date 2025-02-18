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響應零飢餓政策 新北三芝農會與公所推供餐服務

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區公所與農會合作提供餐盒，照顧在地弱勢，響應零飢餓。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區公所與農會合作提供餐盒，照顧在地弱勢，響應零飢餓。 圖／紅樹林有線電視提供

為了響應中央『零飢餓』政策，三芝區公所與三芝區農會攜手合作，提供每週一次供餐的服務，特別請新生活社會福利發展促進會來協助製作餐盒，透過服務讓在地的弱勢族群能獲得穩定的餐食支持，也讓在地社福單位照顧的對象有從事生產的機會，創造多贏局面。

三芝區公所主秘鄭郁正指出，透過零飢餓愛心餐的服務，整合地方資源，以地方社福團體來製作愛心餐盒，並媒合弱勢家庭、獨居長輩及需要幫助的民眾每週一次前往農會領取餐盒。

三芝區農會推廣部主任周正男說，農會除了辦理零飢餓愛心餐的服務，未來更加也會與小農直銷站之小農合作，將生產多餘的農作物提供製作餐盒，讓領取餐盒的民眾能夠食當季、食在地。

新生活社會福利發展促進會創辦人羅素如表示，新生活社會福利發展促進會也相當感謝三芝區農會與公所的媒合照顧，讓一直以來努力製作餐食、點心的珍媽工坊有更多的生產力付出，而被照顧的案家也可以從中獲得滿滿的成就感，進而也被賦予有去幫助其他人的責任與動力。

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