快訊

研究：50歲前養成「這些習慣」可降腦中風、失智症風險

聽新聞
0:00 / 0:00

世壯運逾2.5萬人參賽...市府廣場變賽場 選手穿比基尼打沙灘排球

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
雙北世壯運昨天報名截止目前共累計逾2.5萬人報名，賽場遍及北部各縣市，包含北市府前市民廣場將搭建臨時沙灘進行沙灘排球賽。圖／聯合報系資料照
雙北世壯運昨天報名截止目前共累計逾2.5萬人報名，賽場遍及北部各縣市，包含北市府前市民廣場將搭建臨時沙灘進行沙灘排球賽。圖／聯合報系資料照

雙北世壯運昨天報名截止，累計逾2.5萬人報名，約3成海外人士。執委會表示，各項目報名壯況都還不錯，除熱門項目都額滿外，國內較為冷門項目也有超過4、5成報名，賽會期間所有賽事皆可免費進場觀看，部分賽事也將轉播，不管有無報名都歡迎民眾共同參與，提高體育活動關注。

世壯運執委會主任張勝傑表示，今年世壯運報名人數約2萬5000多人，其中國內報名人數約1萬9000多人、國外約6000多人，整體報名人數是歷屆世壯運排名第三，雖沒有前兩年澳洲、紐西蘭等觀光勝地報名人數多，主要是因世壯運是第一次於亞洲國家舉辦，運動風氣可能沒西方國家興盛，但整體報名仍相當不錯。

張勝傑說，今年各項目報名狀況都至少有4、5成，其中羽球、田徑等都相當熱門，報名人數全滿，像帆船、曲棍球雖然在台灣較為冷門，但再加強行銷後報名人次也有增加，也希望藉由比賽鼓勵民眾進場觀看，提高體育活動的關注度。

「今年羽球最年長有103歲人瑞及90多歲高齡長者參賽」張勝傑表示，許多比賽都有特殊亮點，棒球也有退役球星組隊參賽，也有和國際網球協會合作將會有職業選手來台爭取積分，從歷屆報名狀況參賽選手超過5、6成都有打過國家隊，執委會目前在盤整報名狀況。

執委會也說，世壯運賽會期間除大巨蛋、小巨蛋需民眾透過索票進場才能進場觀看外，其餘賽事都可以免費進場觀賽，包含北市府前市民廣場將搭建臨時沙灘進行沙灘排球賽，也與民視合作轉播，在家也能看精彩賽事。

不過原作為世壯運自由車賽場的新竹市自由車場目前仍未完工，外界也憂心是否會影響比賽，張勝傑表示，上周已先先行勘查，本周四會邀集專業單位評估後再討論出結果，由於目前北部只有該場地適合競賽，在確保選手安全前提下，也不希望變動場地。

多人 沙灘 體育

延伸閱讀

海纜再故障 馬祖民眾：無法追劇、看籃球轉播

曾被酸蹭過頭...麟洋路今揭牌 議員：體育發展應更多協助

羽球／北市府訂復興北路361號別名麟洋路 李洋、王齊麟懷念訓練

經典賽／資格賽本周登場 雲林虎尾、斗六將戶外轉播

相關新聞

新北：獲配1.5萬劑流感疫苗 供高風險族群施打

新北市長侯友宜今天表示，新北獲疾管署配發約1.5萬劑公費流感疫苗，將於20日起在全市29區衛生所及80家合約院所，提供高...

世壯運逾2.5萬人參賽...市府廣場變賽場 選手穿比基尼打沙灘排球

雙北世壯運昨天報名截止，累計逾2.5萬人報名，約3成海外人士。執委會表示，各項目報名壯況都還不錯，除熱門項目都額滿外，國...

新風貌迎客...台北環南市場改建啟用 1300攤進駐

台北環南市場改建大樓今天啟用，新建築地上6層、地下2層，攤位數超過1300攤。北市市場處表示，改善油煙排放、通風設備及空...

太吸引注目！兩位老婦人在這招牌下聊天

這個畫面會不會太引人注目又太尷尬了？兩位老婦人在店門口聊天，這家店的招牌寫的居然是「我想做愛」！仔細看才發現後面還有一個小小的「玉」字，原來店名是「我想做愛玉」才對。 由於招牌的設計，一般人看到只會

北市最大環南市場改建完工2/18試營運

位於萬華區環河南路及艋舺大道旁的環南市場，自67年啟用至今已逾40年，不僅是臺北市攤商數量最多的傳統市場，也承載了無數市民的生活記憶。隨著市場設備老化、交通動線紊亂等問題浮現，環南市場於105年動工改

新光三越氣爆後…中市府稽查20家大型賣場 無重大違失

台中新光三越百貨中港店13日發生氣爆案，釀4死38傷，台中市政府隔日啟動公安稽查，預計稽查轄內大型百貨、量販店的消防安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。