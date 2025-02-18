世壯運逾2.5萬人參賽...市府廣場變賽場 選手穿比基尼打沙灘排球

雙北世壯運昨天報名截止，累計逾2.5萬人報名，約3成海外人士。執委會表示，各項目報名壯況都還不錯，除熱門項目都額滿外，國內較為冷門項目也有超過4、5成報名，賽會期間所有賽事皆可免費進場觀看，部分賽事也將轉播，不管有無報名都歡迎民眾共同參與，提高體育活動關注。

世壯運執委會主任張勝傑表示，今年世壯運報名人數約2萬5000多人，其中國內報名人數約1萬9000多人、國外約6000多人，整體報名人數是歷屆世壯運排名第三，雖沒有前兩年澳洲、紐西蘭等觀光勝地報名人數多，主要是因世壯運是第一次於亞洲國家舉辦，運動風氣可能沒西方國家興盛，但整體報名仍相當不錯。

張勝傑說，今年各項目報名狀況都至少有4、5成，其中羽球、田徑等都相當熱門，報名人數全滿，像帆船、曲棍球雖然在台灣較為冷門，但再加強行銷後報名人次也有增加，也希望藉由比賽鼓勵民眾進場觀看，提高體育活動的關注度。

「今年羽球最年長有103歲人瑞及90多歲高齡長者參賽」張勝傑表示，許多比賽都有特殊亮點，棒球也有退役球星組隊參賽，也有和國際網球協會合作將會有職業選手來台爭取積分，從歷屆報名狀況參賽選手超過5、6成都有打過國家隊，執委會目前在盤整報名狀況。

執委會也說，世壯運賽會期間除大巨蛋、小巨蛋需民眾透過索票進場才能進場觀看外，其餘賽事都可以免費進場觀賽，包含北市府前市民廣場將搭建臨時沙灘進行沙灘排球賽，也與民視合作轉播，在家也能看精彩賽事。

不過原作為世壯運自由車賽場的新竹市自由車場目前仍未完工，外界也憂心是否會影響比賽，張勝傑表示，上周已先先行勘查，本周四會邀集專業單位評估後再討論出結果，由於目前北部只有該場地適合競賽，在確保選手安全前提下，也不希望變動場地。