新風貌迎客...台北環南市場改建啟用 1300攤進駐

這個畫面會不會太引人注目又太尷尬了？兩位老婦人在店門口聊天，這家店的招牌寫的居然是「我想做愛」！仔細看才發現後面還有一個小小的「玉」字，原來店名是「我想做愛玉」才對。 由於招牌的設計，一般人看到只會

2025-02-18 16:08