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新風貌迎客...台北環南市場改建啟用 1300攤進駐

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
環南市場改建，今天啟用。圖／台北市市場處提供
環南市場改建，今天啟用。圖／台北市市場處提供

台北環南市場改建大樓今天啟用，新建築地上6層、地下2層，攤位數超過1300攤。北市市場處表示，改善油煙排放、通風設備及空調系統，同時也規畫綠廊等，提供消費者休憩空間。

市場處表示，環南市場啟用超過40年，對於台北人來說採買新鮮食材，有著1300多攤商進駐，不少攤商也傳給給第二代，然而，隨著時間變化，市場設備老舊、空調設備不足導致悶熱，年久失修也造成環境鼠患等問題，改建的需求逐漸浮上台面。

市場處說，環南市場改建難處，不僅是原地改建，也面臨市場營運不中斷等，為了降低攤商生計影響，從規畫階段便不斷與攤商溝通，共召開超過百場說明會與協調會，逐一解決攤商訴求與工程難題，力求讓改建過程平穩推進。

經過改建後，新的環南市場興建地上6層、地下2層，總樓地板面積約15萬5312平方公尺，總攤位數量超過1300攤，是北市最具規模的市場之一。同時以LED照明減少能耗，降低油煙排放，並大幅改善通風與空調系統。

市場處說，市場內規畫了綠化露台，種植喬木、灌木與草皮，為市場增添綠意，提供消費者舒適的休憩空間，成為萬華新地標。

環南市場自治會會長林勝東說，目前剛搬進去，大約一個禮拜才會發現問題，之後再與市場處溝通。

環南市場新風貌。圖／台北市市場處提供
環南市場新風貌。圖／台北市市場處提供
環南市場更新後的攤商風貌。圖／台北市市場處提供
環南市場更新後的攤商風貌。圖／台北市市場處提供

攤商 溝通 環南市場

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