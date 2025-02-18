北市最大環南市場改建完工2/18試營運

位於萬華區環河南路及艋舺大道旁的環南市場，自67年啟用至今已逾40年，不僅是臺北市攤商數量最多的傳統市場，也承載了無數市民的生活記憶。隨著市場設備老化、交通動線紊亂等問題浮現，環南市場於105年動工改建，如今歷經多年終完成工程與攤商搬遷，並將於18日正式試營運，嶄新明亮的環境，讓許多老顧客與居民都相當期待市場的全新面貌。

市場處表示，環南市場佔地廣大，攤位數量高達1,323個，要在市場營運不中斷的情況下完成原地改建，就像是「穿著西裝改西裝」，面臨諸多困難。北市府團隊為了降低攤商生計影響，從規劃階段便不斷與攤商溝通，共召開超過百場說明會與協調會，逐一解決攤商訴求與工程難題，力求讓改建過程平穩推進。

改建後的環南市場，建築設計更加現代化，樓層數共8層（地下2層、地上6層），總樓地板面積約155,312平方公尺，總攤位數量逾1,300攤，是北市最具規模的市場之一。

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