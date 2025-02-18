新光三越氣爆後…中市府稽查20家大型賣場 無重大違失

台中新光三越百貨中港店13日發生氣爆案，釀4死38傷，台中市政府隔日啟動公安稽查，預計稽查轄內大型百貨、量販店的消防安全；截至昨（17）日，已稽查20家，其中有12家、14處未符合規定，不過尚無重大違失。剩餘18家大型百貨與量販店將於21日前稽查完畢。

都發局14日開始稽查樓地板面積5000平方公尺以上的大型量販店與百貨公司，首日稽查4家，發現2家違失，次日稽查6家，發現3家違失，16日稽查6家，發現5家違失，昨天稽查4家，發現2家違失。

目前被稽查到違失的場所包含廣三SOGO、家樂福文心店、金典綠園道商場、勤美百貨、老虎城、大遠百、文心秀泰廣場、太魯閣新時代購物中心、中友百貨、台中三井Outlet、愛買復興店、大買家國光店等。違失項目則有燃氣與消防設備缺失、餐廳防火區劃缺失等項目。